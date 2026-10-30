Madagascar: OEuvres sociales monégasques - Le prince Albert II inaugure un collège portant son nom à Akamasoa

29 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

En visite dans nos murs hier pour une journée, le prince Albert II de Monaco a inauguré un collège portant son nom à Akamasoa.

Accueilli à son arrivée par le ministre de la Sécurité publique, puis par le père Pedro Opeka au domaine Akamasoa, le prince monégasque a inauguré l'établissement scolaire en présence de plusieurs milliers d'élèves scolarisés au centre Akamasoa. Celui-ci bénéficie depuis de nombreuses années du soutien d'une association d'aide monégasque.

Toujours à Andralanitra, le souverain monégasque a également rencontré les étudiants de l'Université Saint-Vincent de Paul à Akamasoa (USVPA). Le reste de la journée a été consacré à la visite de plusieurs sites culturels et de santé ayant bénéficié du soutien de la Coopération internationale monégasque.

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Cette visite éclair du prince Albert II à Madagascar constitue ainsi la première étape des quatre jours de déplacement du souverain monégasque sur le continent africain. Ce jour, il sera en visite au Cameroun, où il visitera un centre médical portant le nom de la princesse Grace, mère du prince Albert II de Monaco. Demain, 31 octobre, il mettra le cap sur le Sénégal, où il assistera à l'ouverture des Jeux olympiques de la Jeunesse à Dakar.

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