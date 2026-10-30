Ethiopie: Le Premier ministre Abiy invite les institutions russes à nouer un partenariat avec l'université éthiopienne spécialisée dans l'intelligence artificielle

30 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé à un renforcement de la coopération scientifique avec la Russie, invitant notamment les institutions russes à nouer des partenariats avec l'Université Medemer d'intelligence artificielle, récemment créée en Éthiopie.

S'exprimant lors du 3e Sommet Russie-Afrique, le Premier ministre a souligné l'importance de développer les capacités technologiques locales.

« L'Éthiopie est en train de créer l'Université Medemer d'intelligence artificielle à Addis-Abeba. Nous invitons les universités et institutions russes à collaborer avec nous dans les domaines de l'enseignement et de la recherche. »

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une démarche plus large de l'Éthiopie en faveur de la « souveraineté technologique », visant à garantir que le développement de l'IA réponde aux besoins locaux.

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« Un chercheur africain devrait pouvoir créer des outils dans la langue de notre peuple, et ce sont nos institutions qui devraient décider de la manière dont ces outils utilisent nos données », a-t-il déclaré.

Au-delà de l'IA, le Premier ministre Abiy a identifié la sécurité alimentaire et l'énergie comme des piliers essentiels de la coopération, notamment la construction d'une centrale nucléaire visant à diversifier le mix énergétique de l'Éthiopie.

Il a souligné que ces partenariats devaient se concentrer sur des résultats concrets. « L'innovation doit trouver sa place dans la production et le commerce », a noté le Premier ministre.

Évoquant les liens historiques entre les deux nations, qui remontent à la fin du XIXe siècle, il a souligné que la coopération moderne devait s'appuyer sur des plans d'action clairs.

Le Premier ministre a conclu en soulignant qu'une véritable indépendance exigeait à la fois le droit de décider et la capacité de mettre ces décisions en oeuvre.

« L'indépendance nous donne le droit de décider. La capacité nous donne les moyens de mettre ces décisions en oeuvre. »

Lire l'article original sur ENA.

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