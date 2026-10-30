Angola: La vice-présidente aborde les enjeux de l'aquaculture durable avec les responsables du Fórum Oceano

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a abordé jeudi à Luanda les questions liées à la pêche et à l'aquaculture durable, lors d'une audience accordée au président du Fórum Oceano, Carlos Pina.

S'exprimant devant la presse à l'issue de l'audience, accordée dans le cadre de la Conférence internationale sur la pêche et l'aquaculture durables (CIPAS 2026), Carlos Pina a estimé que l'Angola et le Portugal disposaient d'un potentiel leur permettant d'atteindre une balance commerciale excédentaire dans le secteur de la pêche, en réduisant leur dépendance aux importations et en augmentant leurs exportations.

« L'Angola fait face aux mêmes défis et nourrit les mêmes ambitions. Lorsque nous sommes confrontés à des défis similaires, nous devons travailler ensemble pour les surmonter », a-t-il déclaré.

Le responsable a également souligné la volonté de renforcer la coopération dans le domaine de l'économie de la mer, notamment à travers la création d'un réseau d'entreprises opérant dans le cluster maritime au sein de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

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À cet égard, Carlos Pina a considéré que l'Angola constituait un partenaire incontournable pour cette initiative et souligné que les perspectives offertes par l'économie du pays représentaient un potentiel à exploiter.

Il a expliqué que le Fórum Oceano est une association dédiée à l'économie de la mer, qui regroupe près de 200 membres, principalement des entreprises opérant dans ce secteur, et dont la mission consiste à renforcer la coopération et le travail en réseau.

De son côté, le président du conseil d'administration de l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA), José Guerreiro, a indiqué que la CIPAS 2026 aborderait les questions de recherche et de développement dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, en mettant l'accent sur la contribution des institutions scientifiques à la création de valeur ajoutée et de nouveaux emplois.

Selon lui, le Portugal partagera son expérience en matière de création des « Hubs bleus », des pôles dédiés au développement scientifique et technologique, en collaboration avec le secteur des entreprises, notamment le Fórum Oceano, qui représente l'économie de la mer au Portugal.

José Guerreiro a également mis en avant l'expérience des laboratoires collaboratifs, qui favorisent la mise en oeuvre de projets de recherche et de développement technologique en partenariat avec les entreprises.

Parmi les domaines d'intervention, il a cité la valorisation des sous-produits de la pêche, l'amélioration des aliments destinés à l'aquaculture, le développement de la production aquacole et l'application de nouvelles technologies au secteur.

La conférence constitue ainsi une occasion de partager les expériences et de renforcer la coopération entre l'Angola et le Portugal dans les domaines de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie de la mer.