Angola: João Lourenço visite le Centre du patrimoine de la libération africaine

Dar es Salaam — Le Président de la République, João Lourenço, a visité jeudi le Centre du patrimoine de la libération africaine, à Dar es-Salaam, en Tanzanie, une institution qui préserve la mémoire historique des luttes pour la liberté sur le continent.

Cette visite s'inscrit dans le programme du séjour du chef de l'État angolais en Tanzanie, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale.

À cette occasion, João Lourenço a qualifié le centre de symbole de la mémoire collective africaine et de témoignage du courage, des sacrifices et de la détermination des peuples du continent dans leur conquête de la liberté et de l'indépendance.

Dans un message inscrit dans le livre d'honneur de l'institution, le chef de l'État a salué la contribution de la Tanzanie et de ses figures historiques à la libération de l'Afrique, mettant en avant la création d'un espace consacré à la préservation des valeurs qui ont uni les peuples africains dans leur lutte contre le colonialisme.

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Il a également estimé que cette initiative permettait de perpétuer la solidarité de la Tanzanie envers les mouvements de libération et de réaffirmer son engagement en faveur de la construction d'une Afrique libre, indépendante, souveraine, unie et capable de déterminer son propre avenir.

Le Centre du patrimoine de la libération africaine (African Liberation Heritage Centre - ALHC) a abrité, entre 1963 et 1994, le siège du Comité de libération de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), organe chargé de coordonner le soutien politique, matériel et logistique aux mouvements qui luttaient contre le colonialisme et l'apartheid.

Sous la direction de l'ancien président Julius Nyerere, la Tanzanie a joué un rôle important dans le soutien aux mouvements de libération nationale, notamment le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), le Front de libération du Mozambique (FRELIMO), le Congrès national africain (ANC), en Afrique du Sud, et l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO), en Namibie.

L'institution conserve des documents, des photographies, des enregistrements audio et d'autres archives relatifs aux luttes de libération africaines, ainsi que des témoignages de la solidarité entre les peuples du continent.