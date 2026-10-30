Angola: João Lourenço pour le renforcement de la coopération économique avec la Tanzanie

Dar es-Salaam (De notre envoyé spécial) - Jeudi, à Dar es-Salaam, le président de la République, João Lourenço, a défendu le renforcement de la coopération économique entre l'Angola et la Tanzanie, au profit du développement des deux nations et du bien-être de leurs populations respectives.

S'exprimant lors d'une déclaration conjointe à la presse dans le cadre de sa visite d'État en Tanzanie, le Chef de l'État angolais a souligné la nécessité d'intensifier les échanges entre les deux pays, compte tenu des liens historiques d'amitié et de solidarité qui les unissent.

João Lourenço a rappelé que sa première visite d'État en Tanzanie intervient 47 ans après celle effectuée par le premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, et a souligné l'importance de réduire l'intervalle entre les contacts de haut niveau, à l'instar des deux visites récemment effectuées en Angola par la Présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan.

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L'homme d'État angolais a souligné le rôle historique de la Tanzanie dans le soutien aux mouvements de libération africains, notamment par la mise à disposition d'installations pour l'implantation de leurs directions, la création de camps d'entraînement, l'accès à l'éducation et une assistance logistique au service de la lutte contre le colonialisme et le régime de l'apartheid.

Parmi les mouvements ayant bénéficié de ce soutien, João Lourenço a mentionné ceux d'Angola, du Mozambique, du Zimbabwe et d'autres pays d'Afrique australe, dont les stratégies de libération ont trouvé en Tanzanie une importante base de soutien.

Après l'accession à l'indépendance, a-t-il ajouté, l'Angola a poursuivi cette tradition de solidarité africaine en soutenant d'autres peuples, notamment en Namibie et en Afrique du Sud, dans leurs propres luttes pour l'émancipation.

João Lourenço a estimé qu'une fois la phase des luttes de libération dépassée, il incombe désormais aux dirigeants africains de concentrer leur attention sur le développement économique et l'amélioration des conditions de vie des populations.