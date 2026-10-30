Angola: Le Président João Lourenço juge fructueuse sa visite en Tanzanie

Dar es Salaam — Le Président de la République, João Lourenço, a qualifié de fructueuse sa visite d'État en Tanzanie, débutée ce jeudi, soulignant notamment les échanges avec son homologue tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, axés sur le renforcement des relations bilatérales.

Dans un message inscrit dans le livre d'or du Palais présidentiel de la République-Unie de Tanzanie, le Chef de l'État a déclaré que ce voyage avait été bénéfique, offrant l'opportunité de dialoguer avec les autorités tanzaniennes et de définir des objectifs d'intérêt commun.

João Lourenço s'est dit convaincu que la réalisation des objectifs fixés contribuerait à approfondir la coopération entre les deux pays et au progrès et au développement de l'Angola et de la Tanzanie.

Le dirigeant angolais a également remercié l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, à la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço, et à la délégation qui l'accompagne, soulignant l'affection et l'attention dont ils ont bénéficié durant la visite.

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Dans son message, le Président a déclaré que cet accueil resterait gravé dans la mémoire des visiteurs, en reconnaissance de la contribution des peuples angolais et tanzanien à l'édification de pays où règnent de meilleures conditions de vie, la dignité, la prospérité et le bien-être.

La visite d'État de João Lourenço en Tanzanie se déroule du 28 au 30 octobre.

Son programme est axé sur le renforcement de la coopération bilatérale et la participation à l'inauguration de la Cité gouvernementale de Mtumba à Dodoma, la capitale politique tanzanienne.