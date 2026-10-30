Angola: Le pays et la Russie signent deux mémorandums d'entente pour renforcer leur coopération

Luanda — L'Angola et la Russie ont signé ce jeudi, à Moscou, deux mémorandums d'entente visant à renforcer leur coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation et de l'enseignement supérieur.

Ces instruments juridiques ont été signés en marge de l'inauguration du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, dirigé par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, dans le cadre du troisième Sommet Russie-Afrique auquel l'Angola a participé.

Le ministre d'État et chef de la Maison civile du président de la République, Dionísio da Fonseca, a conduit la délégation angolaise, représentant le président de la République, João Lourenço.

L'un des instruments établit une coopération entre les ministères de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation de l'Angola et ceux de la Science et de l'Enseignement supérieur de la Russie, afin de promouvoir les échanges de connaissances, la recherche scientifique conjointe et le développement des capacités institutionnelles des deux pays.

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Le second mémorandum d'entente vise également à renforcer la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, à promouvoir les échanges académiques et scientifiques, la formation et le partage d'expériences entre les établissements des deux pays.

Du côté angolais, les deux mémorandums d'entente ont été signés par le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises à l'étranger, Domingos Vieira Lopes, tandis que du côté russe, la signature a été effectuée par le vice-ministre de la Science et de l'Enseignement supérieur, Konstantin Miguillesvky.

La signature de ces instruments constitue une nouvelle étape dans l'approfondissement des relations bilatérales entre l'Angola et la Russie, avec un accent particulier sur la formation, la diversification économique et le développement scientifique et technologique.

Le ministre d'État angolais salue le président de la République démocratique du Congo

En marge du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, le ministre d'État et chef de la Maison civile du président de la République, Dionísio Manuel da Fonseca, s'est entretenu brièvement avec le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

À cette occasion, le ministre d'État a salué le président congolais, un geste de cordialité qui réaffirme les liens d'amitié et l'esprit de dialogue qui caractérisent les relations entre l'Angola et la République démocratique du Congo.

La participation de l'Angola au troisième Sommet Russie-Afrique constitue une opportunité de consolider les partenariats stratégiques, d'identifier de nouveaux domaines de coopération et de promouvoir des initiatives concrètes au service du développement économique, scientifique et social du pays.

Lors de l'inauguration du Forum, le président russe a souligné l'importance stratégique de l'Afrique et a plaidé pour un partenariat avec les pays africains fondé sur le respect mutuel et le développement commun.

Vladimir Poutine a également insisté sur l'importance de promouvoir les partenariats économiques, les investissements et le transfert de connaissances et de technologies, en vue d'un développement durable et de l'amélioration des conditions de vie des populations.