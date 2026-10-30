Afrique de l'Ouest: La société Bernabé Côte d'Ivoire annonce une hausse de 101% de son résultat net au premier semestre 2026

Le résultat net de la société Bernabé Côte d'Ivoire, qui évolue dans le secteur de la quincaillerie, a connu une hausse de 101% au premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2025, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise.

Ce rapport a, en effet, mis en exergue un résultat net de 1,857 million de FCFA contre un résultat net déficitaire de 140 millions de FCFA au 30 juin 2025. Selon les responsables de la société, cette hausse s'explique par celle de la marge commerciale en lien avec la hausse du chiffre d'affaires et une bonne maîtrise des charges d'exploitation et financières.

Concernant le chiffre d'affaires, il enregistre une hausse de 7% à 23,160 milliards de FCFA contre 21,665 milliards de FCFA au premier semestre 2025.

Le résultat d'exploitation connaît pour sa part une progression de 40%, passant de 409 millions de FCFA au premier semestre 2025 à 574 millions au 30 juin 2025.

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Le solde du résultat des activités ordinaires est ressorti excédentaire de 23,145 millions de FCFA contre un solde déficitaire de 126 millions de FCFA au premier semestre 2025.

Quant au résultat avant impôt, il s'est accru de 116% avec une réalisation de 19,357 millions de FCFA contre un déficit de -122,068 milliards de FCFA au 30 juin 2025.

En perspectives, la direction de Bernabé Côte d'Ivoire estime que la croissance de l'activité se poursuivra sur le second semestre en lien avec la montée en puissance de l'activité Équipement, ainsi que par le développement des départements Matériaux de construction, Quincaillerie et Produits métallurgiques. Ils notent que les perspectives de développement commercial, associées à la maîtrise des charges d'exploitation et aux transformations organisationnelles engagées par la Direction permettront d'améliorer le résultat net sur le second semestre.