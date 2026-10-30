Angola: La Tanzanie manifeste son intérêt pour la raffinerie de Lobito

Dar es Salaam — La Tanzanie s'est déclarée disposée à coopérer avec l'Angola dans les domaines de l'exploration, de la transformation et de la valorisation du pétrole, notamment à travers un éventuel partenariat dans le cadre du projet de la raffinerie de Lobito.

La Présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, a fait cette annonce jeudi à Dar es-Salaam, lors d'une déclaration à la presse, à l'issue des entretiens officiels avec le président angolais, João Lourenço, dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue dans ce pays d'Afrique de l'Est.

La Cheffe de l'État a révélé que la Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) avait engagé des contacts en vue d'évaluer la possibilité d'établir un partenariat dans le projet de la raffinerie de Lobito, en Angola.

Dans le secteur minier, Samia Suluhu Hassan a indiqué que les deux pays étaient convenus d'échanger leurs expériences et de renforcer leurs capacités techniques, en accordant une attention particulière à la formation des petits opérateurs, à la qualification des spécialistes et à l'accroissement de la valeur ajoutée des ressources minérales.

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Elle a fait état de l'existence, dans son pays, d'établissements de formation et de recherche, dont le Collège de géologie, et souligné l'importance du Centre africain de développement minier, basé à Dar es-Salaam.

Dans ce contexte, elle a plaidé pour une meilleure visibilité des activités menées par le centre, afin d'attirer davantage de pays africains et d'élargir la coopération continentale dans ce secteur.

Coopération économique et commerciale

Sur le plan économique, Samia Suluhu Hassan a indiqué que les deux pays avaient reconnu, au cours des entretiens, que les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux demeuraient limités, en dépit de la qualité de leurs relations politiques.

Pour inverser cette tendance, elle a annoncé que les deux parties étaient convenues d'organiser un forum d'affaires et d'investissement, avec la participation du secteur privé, afin d'identifier des opportunités commerciales et de nouer des partenariats entre les opérateurs économiques angolais et tanzaniens.

La Présidente tanzanienne a également fait savoir que les deux pays avaient décidé de renforcer leur coopération dans le domaine des transports, notamment à travers l'interconnexion du corridor de Lobito, en Angola, et du corridor central, associé au port de Dar es-Salaam, en Tanzanie.

Selon elle, cette initiative devrait s'appuyer sur la réhabilitation du chemin de fer de Benguela, qui part de Lobito et traverse la République démocratique du Congo et la Zambie, ainsi que sur la modernisation de la ligne ferroviaire TAZARA, reliant la Zambie à la Tanzanie.

Elle a affirmé que la réalisation de ces projets permettrait d'améliorer les liaisons ferroviaires régionales et de faciliter la circulation des marchandises et des passagers.

Dans le secteur aérien, Samia Suluhu Hassan a annoncé que l'accord bilatéral relatif aux services aériens, signé jeudi, ouvrait la voie à l'établissement de liaisons directes entre Dar es-Salaam et Luanda.

Selon la Cheffe de l'État, cette mesure vise à réduire les difficultés de déplacement entre les deux pays, les liaisons aériennes actuelles nécessitant des escales dans d'autres destinations. Elle devrait ainsi favoriser les échanges commerciaux, le tourisme et d'autres activités économiques.

Elle a ajouté que les deux parties avaient également exprimé leur intérêt pour l'exploration de possibilités de coopération dans le transport maritime.

Dans le domaine de la santé, Samia Suluhu Hassan a invité l'Angola à s'associer aux initiatives qu'elle promeut dans le cadre de l'Union africaine en faveur de la santé maternelle et infantile.

Selon elle, cette initiative vise à réduire la mortalité maternelle lors de l'accouchement et la mortalité néonatale, ainsi qu'à garantir la vaccination de tous les enfants.

Elle a estimé que le renforcement de la coopération bilatérale dans ce domaine pourrait contribuer à améliorer les indicateurs de santé maternelle et infantile dans les deux pays.

La Tanzanie va rouvrir son ambassade en Angola

Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, Samia Suluhu Hassan a annoncé que la Tanzanie allait rouvrir son ambassade en Angola, la nomination d'un nouvel ambassadeur étant prévue dans les prochains mois.

La Cheffe de l'État a qualifié la visite de João Lourenço d'étape importante dans l'approfondissement des relations bilatérales. Elle a rappelé les liens historiques d'amitié et de coopération entre les deux pays, établis dès la période de la lutte de libération de l'Angola, qui a accédé à l'indépendance le 11 novembre 1975.

Elle a remercié son homologue angolais pour ses efforts en faveur du rapprochement entre les deux pays et rappelé les invitations qu'elle avait reçues pour se rendre en Angola en avril 2025 et pour participer, en août de cette année, à l'inauguration d'un hôpital portant le nom de Julius Nyerere, en hommage à la contribution de l'ancien dirigeant tanzanien à la libération de l'Angola.

Paix et sécurité régionales

Sur les plans régional et international, Samia Suluhu Hassan a indiqué que les deux chefs d'État avaient examiné la situation en matière de paix et de sécurité en Afrique australe et dans la région des Grands Lacs, en exprimant une préoccupation particulière face au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo.

La Présidente tanzanienne a précisé que les entretiens avaient également porté sur la nécessité de soutenir les efforts de paix et de rechercher des solutions aux conflits qui affectent différentes parties du continent.