Angola: Le Président angolais réaffirme son engagement en faveur de la résolution des conflits dans le monde

Dar-es-Salam (De notre envoyé spécial) - L'Angola continuera de faire entendre sa voix dans les instances internationales pour plaider en faveur de la fin des conflits et du respect du droit international, a déclaré jeudi, à Dar-es-Salam, le Président de la République, João Lourenço.

S'exprimant devant la presse dans le cadre de sa visite d'État en Tanzanie, le chef de l'État a fait part de ses préoccupations concernant la situation en matière de paix et de sécurité en Afrique et dans d'autres régions du monde, en particulier dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), au Soudan, dans le nord du Mozambique et à Madagascar.

João Lourenço a souligné que l'instabilité politique et militaire compromet l'investissement et le développement économique, avec des répercussions directes sur les conditions de vie des populations.

Concernant l'Afrique australe, le Président angolais a attiré l'attention sur les risques que les crises actuelles font peser sur la stabilité de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), qu'il a qualifiée de l'une des régions traditionnellement les plus stables du continent africain.

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Le dirigeant angolais a également exprimé sa préoccupation face à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, au conflit israélo-palestinien et à l'instabilité dans le golfe Persique ; des situations dont les effets se traduisent par une hausse des prix du pétrole, des carburants, des engrais et d'autres produits essentiels.

Selon João Lourenço, ces conséquences contribuent à l'augmentation du coût de la vie dans différentes régions du monde, dans un contexte marqué par une interdépendance croissante entre les pays.

Face à ce constat, l'homme d'État a plaidé pour un renforcement des efforts internationaux visant à mettre fin aux conflits, avertissant que des crises apparemment mineures peuvent dégénérer en situations beaucoup plus graves.

Le Président a réitéré, dans ce contexte, la position de l'Angola en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, prévoyant l'inclusion de nouveaux membres permanents issus d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, jouissant de droits et d'obligations égaux à ceux des membres permanents actuels, y compris le droit de veto.

Selon João Lourenço, une représentation plus équilibrée au sein de cet organe pourrait contribuer à renforcer le respect du droit international et à prévenir de nouvelles escalades de violence.

Le Chef de l'État a souligné que la paix et la sécurité constituent des conditions essentielles pour attirer les investissements, approfondir la coopération entre les pays et favoriser le développement économique.

Il a indiqué que la question de la sécurité internationale a également été abordée lors des entretiens avec la Présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan.

João Lourenço effectue, depuis mercredi, une visite d'État en Tanzanie, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.