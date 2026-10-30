Afrique de l'Ouest: UEMOA - Le chiffre d'affaires du commerce rebondit de 6,1% en juillet 2026

L'activité commerciale dans l'Union économique et monétaire Ouest-africaine (Uemoa) a enregistré une progression de 6,1% en juillet 2026, après un recul de 1,2% le mois précédent.

Cette reprise est principalement portée par le dynamisme du commerce de détail, selon la note de conjoncture économique de septembre 2026 de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao).

Après le fléchissement observé en juin, l'indice du chiffre d'affaires du commerce s'est redressé en juillet, traduisant une amélioration de l'activité dans la sous-région. Cette évolution s'explique essentiellement par la contribution du commerce de détail, qui a progressé de 5,8 points, ainsi que par le commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles, dont la contribution s'est établie à 0,7 point.

Cette dynamique a toutefois été atténuée par le recul du commerce de gros et des activités des intermédiaires, qui ont contribué négativement à hauteur de 0,4 point.

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Le commerce de détail en principal moteur

En glissement annuel, le rythme de croissance de l'indice du chiffre d'affaires du commerce s'est également accéléré pour atteindre 6,1% en juillet 2026, contre 5% en juin.

Sur cette période, l'amélioration de l'activité a été soutenue par le commerce de détail, avec une contribution de 5,2 points, ainsi que par le commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles, à hauteur de 1,1 point.

Ces données de la Bceao mettent en évidence le rôle prépondérant du commerce de détail dans la progression de l'activité commerciale au sein de l'Uemoa en juillet 2026.