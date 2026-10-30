Angola: Le pays souhaite tirer parti de l'expérience de la Tanzanie en matière de santé maternelle et infantile

L'Angola entend renforcer sa coopération avec la Tanzanie dans le domaine de la santé maternelle et infantile, par le biais de la formation de professionnels et de l'échange d'expériences, a annoncé ce jeudi le Président de la République, João Lourenço.

S'exprimant devant la presse dans le cadre de sa visite d'État en Tanzanie, le chef de l'État a fait part de l'intérêt de l'Angola à bénéficier de l'expérience tanzanienne en matière de prévention de la mortalité maternelle et néonatale. Il a estimé que cet objectif était réalisable grâce à des investissements dans le développement du capital humain et dans l'humanisation des services de santé.

João Lourenço a indiqué que, si l'Angola connaît un développement rapide de ses infrastructures hospitalières, le pays peine à suivre ce rythme en ce qui concerne la formation et le recrutement de professionnels de santé.

Dans ce contexte, il a évoqué plusieurs pistes pour améliorer la qualité des services médicaux dans le pays : le recrutement de spécialistes tanzaniens pour travailler en Angola, la formation de cadres angolais dans des universités tanzaniennes, ainsi que la formation à distance via la télémédecine.

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Le Président a souligné que les résultats en matière de santé maternelle et infantile ne dépendent pas uniquement de la construction d'hôpitaux et de l'acquisition d'équipements ; ils reposent également sur la qualification des professionnels et sur l'humanisation des soins prodigués aux femmes enceintes et aux nouveau-nés.

Coopération aérospatiale

Dans le domaine de l'industrie aérospatiale, João Lourenço a annoncé l'intention de l'Angola de mettre les services du satellite Angosat-2 à la disposition de la Tanzanie, afin de soutenir le développement de l'agriculture, de la météorologie et d'autres secteurs de l'économie tanzanienne.

Le chef de l'État a expliqué que l'Angola souhaite partager les capacités de ce satellite avec d'autres pays africains, notamment ceux de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), dans le cadre du renforcement de la coopération régionale.

L'éducation figure également parmi les domaines d'intérêt commun, avec des possibilités d'échanges et de formation des cadres, dans le but d'approfondir les relations bilatérales.

Investissement privé

Par ailleurs, João Lourenço a réaffirmé l'ouverture de l'Angola à la coopération dans divers secteurs, en s'appuyant sur les opportunités identifiées par les gouvernements et les investisseurs des deux pays.

Le Président angolais a indiqué que l'Angola a engagé des réformes visant à réduire la bureaucratie dans le secteur des entreprises et à intensifier la lutte contre la corruption, afin de créer un climat des affaires plus propice à l'investissement privé, tant national qu'étranger.

Il a assuré que les investisseurs souhaitant de mettre en oeuvre des projets en Angola n'ont pas à craindre d'exigences de paiements indus, et a encouragé les entrepreneurs tanzaniens à explorer les opportunités offertes par le marché angolais.

Paix et sécurité régionales

Aux côtés de son homologue tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, le chef de l'État angolais a estimé que le succès de la coopération bilatérale dépend de l'existence d'un environnement de paix et de sécurité.

À cette occasion, il a exprimé sa préoccupation face à la situation dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), à la crise humanitaire au Soudan, à l'insécurité dans le nord du Mozambique, notamment à Cabo Delgado, ainsi qu'à la situation d'inconstitutionnalité à Madagascar.

João Lourenço a averti que l'instabilité politique et militaire dissuade les investisseurs et compromet les efforts visant à promouvoir le développement économique et à améliorer les conditions de vie des populations.

L'homme d'État a, par conséquent, plaidé pour la poursuite des efforts des pays de la SADC afin de préserver la stabilité politique et sociale de la région et de trouver des solutions aux crises qui menacent la sécurité régionale.