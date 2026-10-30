Angola: Mise en relief du rôle essentiel du leadership féminin pour une paix durable

Luanda — Le Représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco da Cruz, a souligné, mercredi, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le rôle fondamental du leadership féminin dans la prévention et la résolution des conflits, la consolidation de la paix et la reconstruction post-conflit.

Le diplomate est intervenu lors du débat public annuel de haut niveau sur les femmes, la paix et la sécurité, consacré au thème : « Les femmes, la paix et la sécurité au cours du prochain quart de siècle : tenir la promesse par la mise en oeuvre ».

À cette occasion, il a plaidé pour la transformation des engagements internationaux en actions concrètes et mesurables, soulignant que, 26 ans après l'adoption de la Résolution 1325 (2000), la communauté internationale doit accélérer la mise en oeuvre des engagements pris, en garantissant la participation pleine, égale et effective des femmes aux processus de paix et de sécurité.

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Francisco da Cruz a évoqué l'expérience de l'Angola dans l'instauration de la paix en 2002, mettant en avant la contribution des femmes à la réconciliation nationale, à la reconstruction des communautés et à la promotion de la cohésion sociale ; une expérience qui continue d'orienter les efforts du pays en matière de diplomatie préventive et de médiation, notamment dans la région des Grands Lacs.

Sur le plan national, il a mis en exergue l'adoption de la deuxième génération du Plan d'action national pour la mise en oeuvre de la Résolution 1325, par le biais du Décret présidentiel n° 159/26 du 3 septembre 2026, visant à renforcer la participation des femmes à la prise de décision, à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix.

Il a également souligné les progrès réalisés en matière de représentation féminine, indiquant que les femmes occupent actuellement 41,4 % des sièges à l'Assemblée nationale de l'Angola, 39 % des postes ministériels, 27 % des fonctions de gouverneur provincial et 30 % des postes d'ambassadeur, en plus d'exercer les fonctions de vice-présidente de la République et de présidente de la Cour constitutionnelle.

Le diplomate a également rappelé la tenue en Angola, les 9 et 10 juillet 2026, du deuxième Forum international des femmes pour la paix et la démocratie, qui a renforcé les engagements africains envers le leadership féminin, la gouvernance inclusive et la prévention de la violence.

En présentant les quatre priorités de l'Angola pour les 25 prochaines années, le diplomate a souligné la nécessité d'assurer la participation effective des femmes dans les négociations, la médiation et la mise en oeuvre des accords de paix.

Francisco da Cruz a également plaidé en faveur d'un renforcement de la protection des femmes contre les violences sexuelles liées aux conflits, en veillant à ce que les auteurs soient tenus pour responsables et à ce que les survivantes aient accès à la justice, aux soins de santé et au soutien psychosocial.

L'ambassadeur a également souligné l'importance d'investir dans la prévention des conflits, par le biais de mécanismes d'alerte précoce dirigés par des femmes, du dialogue communautaire et d'initiatives visant à lutter contre l'exclusion et les inégalités.

En tant que quatrième priorité, il a plaidé pour une reprise post-conflit plus inclusive, avec un accès équitable des femmes à l'aide humanitaire, aux opportunités économiques et aux processus de reconstruction, accompagnée d'un financement prévisible pour les plans d'action nationaux et pour les organisations de la société civile dirigées par des femmes.

Le diplomate a souligné que la réalisation de ces priorités exige le renforcement des partenariats entre les Nations unies, l'Union africaine, les organisations régionales et les États membres, soutenus par des ressources adéquates et des mécanismes d'évaluation réguliers.

Francisco da Cruz a réaffirmé l'engagement de l'Angola dans la mise en oeuvre de l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité, soulignant que les résultats doivent se traduire par une plus grande participation des femmes à la construction de la paix, la protection effective de leurs droits et des transformations positives et durables dans les communautés