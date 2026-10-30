Angola: Le Président de la République en entretien avec son homologue tanzanienne

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, s'entretient ce jeudi à Dar-es-Salam avec son homologue de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue dans ce pays d'Afrique de l'Est.

La rencontre se déroule au Palais présidentiel, après la réception officielle du Chef de l'État angolais, marquée par des honneurs militaires, la signature du livre d'or et la photo officielle. À l'issue de l'entretien en tête-à-tête, les deux dirigeants présideront les discussions officielles entre les délégations des deux pays, suivis de la signature d'accords de coopération et des déclarations à la presse. Le programme prévoit également un déjeuner officiel offert par Samia Suluhu Hassan au Président João Lourenço et à la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço.

Dans l'après-midi, le Chef de l'État angolais visitera le Centre du patrimoine de la libération africaine (ALHC), consacré à la préservation de l'histoire des luttes de libération sur le continent. Vendredi, les deux dirigeants se rendront en train à Dodoma, capitale politique de la Tanzanie, où ils assisteront à la cérémonie d'inauguration de la Cité gouvernementale de Mtumba.

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Les relations entre l'Angola et la Tanzanie sont profondément enracinées dans l'histoire de la libération africaine. Sous la direction de Julius Nyerere, la Tanzanie s'est affirmée comme l'un des principaux centres de soutien aux mouvements nationalistes qui combattaient le colonialisme et défendaient l'autodétermination des peuples africains. L'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle signé le 25 août 1981 a établi une base formelle pour les relations entre les deux pays.

Plus récemment, la création de mécanismes de concertation bilatérale et la tenue de sessions de la Commission mixte et de la Commission permanente de coopération ont permis d'élargir l'ordre du jour et de formaliser de nouveaux engagements. En janvier 2024, lors de la deuxième session de la commission mixte bilatérale qui s'est tenue à Zanzibar, l'Angola et la Tanzanie ont signé des instruments juridiques relatifs aux secteurs du pétrole et du gaz ainsi qu'à la santé, ainsi que par la facilitation de la circulation des titulaires de passeports diplomatiques, de service ou officiels.

En juillet 2026, la troisième session de la Commission permanente de coopération a remis la mise en oeuvre des engagements au centre des discussions, couvrant des domaines tels que la diplomatie, la défense et la sécurité, le commerce, l'investissement, la santé, l'éducation, la science, la technologie et le développement.