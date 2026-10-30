Angola: Les exportations de pétrole ont généré 8,33 milliards de dollars au troisième trimestre

Luanda — L'Angola a exporté 88,74 millions de barils de pétrole brut au troisième trimestre 2026, générant des recettes de 8,33 milliards de dollars, en baisse de 6,71 % par rapport au trimestre précédent et en hausse de 31,82 % par rapport à la même période de 2025.

Ces chiffres ont été communiqués jeudi à Luanda par le secrétaire d'État au Pétrole et au Gaz, José Alexandre Barroso, lors de la présentation des résultats du marché du pétrole brut pour les mois de juillet, août et septembre.

Il a indiqué que le volume de pétrole brut exporté avait progressé de 0,22 % par rapport au deuxième trimestre 2026, tout en enregistrant une baisse de 2,87 % par rapport à la même période de 2025.

Au cours de la période considérée, le prix moyen pondéré du Brent, référence pour le pétrole brut angolais, s'est établi à 93,825 dollars le baril, selon le secrétaire d'État.

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La Chine est restée la principale destination du pétrole brut angolais, absorbant 39,86 % des exportations, suivie de l'Inde (18,45 %), de l'Italie (5,63 %) et de l'Espagne (5,03 %).

Dans le secteur du gaz naturel, José Alexandre Barroso a fait état de l'exportation d'environ 788 960 tonnes métriques, dont 94,44 % de gaz naturel liquéfié (GNL), pour une valeur estimée à 867,13 millions de dollars.

Le volume de gaz exporté a reculé de 48,11 % par rapport au trimestre précédent et de 51,49 % par rapport à la même période de 2025. Les recettes ont, quant à elles, diminué de 30,12 % par rapport au deuxième trimestre 2026 et de 3,40 % par rapport au troisième trimestre 2025.

L'Asie a constitué la principale destination du gaz naturel liquéfié angolais, l'Inde absorbant 83,14 % du volume exporté, suivie de la Corée du Sud (8,64 %) et de l'Indonésie (8,21 %).

José Alexandre Barroso a expliqué que les résultats du secteur au troisième trimestre étaient liés à l'évolution de la conjoncture économique internationale, aux conditions de sécurité des routes maritimes, aux décisions des pays producteurs et à la dynamique des principaux marchés consommateurs.

Il a estimé que cette situation exigeait une capacité accrue d'anticipation, une amélioration constante des mécanismes de suivi ainsi qu'une coordination plus étroite entre les institutions publiques et les opérateurs du secteur.