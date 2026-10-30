Angola: Prix du Brent fixé à 110,52 $US

29 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC, CS et SB

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence pour les exportations angolaises, a ouvert la séance de jeudi à 110,52 $US, soit une baisse de 0,77 cent par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Le prix du pétrole brut de la mer du Nord, à livrer en janvier 2027, a reculé, les investisseurs évaluant les nouveaux efforts diplomatiques déployés pour contenir le conflit au Moyen-Orient. Toutefois, les craintes de nouvelles attaques militaires américaines contre l'Iran et d'attaques contre les infrastructures énergétiques saoudiennes continuent de soutenir les prix, proches de leurs plus hauts niveaux des six derniers mois.

Mercredi, le prix du Brent a fluctué entre 109,63 $US et 112,61 $US, clôturant la séance à 111,64 $US. Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il est également utilisé comme point de repère pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 dollars le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.

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