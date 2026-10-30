Le directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Soudan, l'ingénieur Musa Al-Qoum a affirmé que la société poursuit son plan de rétablissement de ses capacités opérationnelles et de réparation des dommages causés par la guerre au secteur des transports et aux infrastructures. Ce plan prévoit la remise en état des trains et des lignes, l'extension du réseau national et la participation à des projets de connectivité régionale.

Dans un communiqué de presse diffusé jeudi par ses bureaux aux médias de l'État, M. Al-Jahdi a condamné les attaques et les sabotages perpétrés contre les infrastructures et le matériel de transport par les milices rebelles durant le conflit. Il a souligné que la stabilisation de la situation et les victoires des forces armées et de leurs forces de soutien lors de la bataille de la Dignité préparent le pays à une phase de redressement, de reconstruction et de reprise de l'activité économique.

Il a précisé que la société possède quatre rames de trains de voyageurs, dont une est actuellement en service. Le plan vise à remettre en service trois rames après avoir assuré la maintenance et l'approvisionnement en pièces détachées nécessaires, permettant ainsi le développement du trafic ferroviaire voyageurs, notamment sur la ligne Port-Soudan-Madani.

Il a dévoilé les dispositions prises pour réactiver la ligne ferroviaire Abou Hamad-Halfa, ainsi que l'extension des lignes dédiées aux projets de production, dont le projet Dal Food à Abou Hamad, afin de relier la production aux marchés et de réduire les coûts de transport.

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Il a indiqué que l'autorité travaille simultanément sur des projets stratégiques de connectivité extérieure, en particulier la liaison ferroviaire avec la République arabe d'Égypte. Un comité mixte étudie actuellement le projet, ses coûts et les options de financement, qui dynamiseront le commerce et le trafic voyageurs et soutiendront les efforts de reconstruction.

Il a noté l'achèvement des études relatives à la ligne continentale proposée entre Port-Soudan et Adré, à la frontière tchadienne, traversant les États de Gezira, Sennar, Nil Blanc, Kordofan et Darfour, afin de relier les zones de production à Port-Soudan et aux marchés régionaux.

Il a ajouté que le plan comprend également la ligne Sennar-Damazin, destinée à desservir les ressources agricoles et minières de la région du Nil Bleu, ainsi que le projet Babanusa-Wau, visant à relier la République du Soudan du Sud.

Al-Jahdi a souligné que ces projets constituent des investissements stratégiques pour l'après-guerre et que le développement du réseau ferroviaire sera un axe majeur de la reconstruction, permettant de réduire les coûts de transport, de relier les régions productrices, de relancer le commerce, de dynamiser les exportations et de soutenir l'économie nationale.