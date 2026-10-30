Soudan: Conclusion de la Conférence sudano-malaisienne sur l'éducation et la reconstruction humanitaire

La Conférence malaisienne-soudanaise sur l'éducation et la reconstruction humanitaire, placée sous le thème « Reconstruire l'espoir au Darfour », s'est conclue jeudi à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie.

Organisée par l'ambassade du Soudan en Malaisie en coopération avec l'Institut international d'études islamiques avancées (IAIS), la conférence a réuni des représentants gouvernementaux, des missions diplomatiques, des universités, des organisations humanitaires et des agences de financement.

Les participants ont examiné les moyens de renforcer la coopération soudano-malaisienne et de mobiliser le soutien international pour des projets humanitaires dans les domaines de l'éducation, de la santé, du relèvement rapide et de la reconstruction, compte tenu des répercussions de la guerre au Darfour.

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Le gouverneur du Darfour, Minni Arko Minawi a réaffirmé l'engagement du gouvernement soudanais à coopérer avec ses partenaires et les organisations humanitaires, à surmonter les obstacles et à faciliter l'acheminement de l'aide aux personnes déplacées et aux réfugiés afin d'amplifier la réponse humanitaire. Il a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple malaisiens, à l'Institut international, aux organisations participantes et à la communauté soudanaise, et a salué les efforts de l'ambassadeur du Soudan et du personnel de l'ambassade pour l'organisation de la conférence.

Le ministre des Finances de Darfour M. Abdul Aziz Marsal Shaddou a dressé un bilan de la situation de l'éducation, des destructions subies par les établissements d'enseignement et les universités, des déplacements de personnel et des perturbations du processus académique. Il a souligné que l'expérience d'avant-guerre en matière d'apprentissage en ligne constituait une base solide sur laquelle s'appuyer, notamment grâce à l'activation de plateformes numériques et à la création de centres pour les étudiants touchés.

Le directeur général des affaires sociales et commissaire à l'aide humanitaire pour la région, l'ingénieur Abdul Baqi Mohammed Hamid, a présenté un exposé sur l'action humanitaire et la situation des personnes déplacées au Darfour et au Kordofan, ainsi que des réfugiés au Tchad, au Soudan du Sud et en Égypte. Il a plaidé pour une transition de l'aide d'urgence vers le relèvement rapide et le développement durable.

Dans le cadre de la formation en ligne, le Dr Abdel-Aati Omar a présenté l'expérience de la formation continue au Darfour grâce au système « Classera », utilisé avant le conflit. Ce système comprend des plateformes éducatives, un hébergement en nuage, des livres numériques et des examens en ligne. Il a indiqué qu'environ 83 000 enseignants et administrateurs avaient été formés, avec 61 000 utilisateurs actifs, 8 000 écoles inscrites et 112 livres numériques disponibles.

La présentation a également abordé les difficultés rencontrées par les élèves déplacés et réfugiés, et a exposé un plan visant à scolariser 2,79 millions d'élèves au Soudan et à créer 106 écoles communautaires dans sept pays accueillant des réfugiés. Ce plan, qui comprend 10 projets d'un coût total de 937 000 dollars, propose deux options de parrainage étudiant, à 148 et 48 dollars.

La présentation a invité les partenaires et donateurs internationaux à contribuer au financement de projets éducatifs, de centres d'apprentissage et de parrainages étudiants, afin de soutenir le rétablissement des opportunités éducatives pour les enfants touchés par la guerre.

En marge de la conférence, le directeur de l'Organisation pour les services sociaux (OPS), Ihsan Jesmee Johar, et le directeur des organisations nationales malaisiennes ont réaffirmé leur engagement à soutenir les projets humanitaires, à développer des partenariats avec la Commission d'aide humanitaire et à appuyer les cliniques mobiles et les projets générateurs de revenus.

La conférence s'est conclue en insistant sur la nécessité de transformer les initiatives en projets concrets et réalisables et de renforcer la coordination entre le gouvernement régional, les universités, les organisations et les donateurs.