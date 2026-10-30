Congo-Kinshasa: Un incendie détruit une vingtaine de maisons à Nyamugo, à Bukavu

Une vingtaine de maisons ont été détruites par un incendie mercredi sur l'avenue Virunga, dans le quartier Nyamugo, à Bukavu, au Sud-Kivu. Aucun décès n'a été signalé, mais les dégâts matériels sont importants et plusieurs familles se retrouvent sans abri.

Selon la société civile locale, le feu est parti d'une habitation avant de se propager rapidement aux maisons voisines. La société civile de Kadutu appelle les organisations humanitaires et les personnes de bonne volonté à venir en aide aux familles touchées.

« Ces familles restent toujours sans abri », déplore Christian Baguma, qui rappelle que d'autres incendies survenus notamment à Nyamugo, Cimpunda et Nkafu ont également laissé plusieurs sinistrés sans assistance humanitaire. Christian Baguma appelle aussi les habitants à recourir à des personnes qualifiées pour les installations électriques dans les ménages, notamment celles liées au courant électrique et aux panneaux solaires.

Des précédents drames ravivent les inquiétudes

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L'incendie survenu mercredi à Nyamugo rappelle plusieurs sinistres qui ont touché des habitations et des établissements scolaires à Bukavu en septembre 2026. Dans la nuit du 2 au 3 septembre, un incendie a ravagé l'école primaire Uhuru et l'Institut Fariala, privant plus de 500 élèves de leurs lieux d'apprentissage.

Le 10 septembre, un autre incendie, parti d'une maison d'habitation selon la société civile, s'est propagé aux complexes scolaires Furaha et Ujamaa, dans le quartier Cimpunda. Le drame a fait 27 morts parmi les élèves, selon le bilan révisé communiqué par les autorités locales. Certains enfants ont péri dans des bousculades en tentant de fuir les flammes, tandis que d'autres ont été asphyxiés par la fumée.

Ces sinistres ont relancé les appels de la société civile au renforcement des mesures de prévention et de protection contre les incendies à Bukavu.