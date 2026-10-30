Congo-Kinshasa: Crainte d'une résurgence d'Ebola après 26 décès signalés en trois semaines à Bankoko, à Bunia

Des leaders communautaires du quartier Bankoko, à Bunia, en Ituri, font état, ce jeudi 29 octobre, de 26 décès en près de trois semaines et de plus d'une centaine de cas contacts liés à une possible résurgence d'Ebola. Ces chiffres, avancés au 28 octobre, ne sont pas confirmés par les autorités sanitaires, qui affirment prendre des mesures de prévention.

Selon les témoignages recueillis auprès des leaders communautaires, une succession de décès aurait été observée après le retour d'une femme du territoire de Djugu, où elle avait assisté à un deuil.

Cette femme serait décédée après avoir été conduite dans une structure sanitaire privée. Sa dépouille aurait ensuite été ramenée au domicile familial sans précautions particulières avant les obsèques. Plusieurs autres décès auraient suivi parmi les personnes ayant été en contact avec le corps. Au 28 octobre, les responsables communautaires avancent un bilan de 26 morts et de plus d'une centaine de cas contacts. Ces informations restent toutefois à confirmer par les services sanitaires.

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Le médecin chef de zone de santé de Bunia, le docteur Prosper Ukurfwa, ne confirme pas les chiffres avancés par les leaders communautaires. Il assure néanmoins que des dispositions sont prises pour prévenir une éventuelle propagation de la maladie.

Ces mesures comprennent la surveillance, l'identification des personnes contacts, le transfert des malades vers les centres de traitement ainsi que la sensibilisation de la population au respect des mesures barrières.