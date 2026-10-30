Congo-Kinshasa: Judith Suminwa présente à l'Assemblée nationale le projet de budget 2027 chiffré à 56 930 milliards de francs congolais

La Première ministre Judith Suminwa a présenté et défendu, ce jeudi 29 octobre 2026, devant l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances pour l'exercice 2027. Équilibré en recettes et en dépenses à 56 930 milliards de francs congolais, soit environ 24,8 milliards de dollars américains, ce budget est en hausse de près de 12 % par rapport au budget rectificatif de 2026.

Lors de sa présentation, Judith Suminwa a souligné la place accordée à la défense de l'intégrité territoriale, à la sécurité des populations et à la recherche d'une paix durable.

Le deuxième pilier du Programme d'actions du Gouvernement prévoit une enveloppe de 14 091 milliards de francs congolais, soit environ 6,1 milliards de dollars américains. Selon la Première ministre, ces ressources sont destinées à la défense, à la sécurité intérieure, à la stabilisation des communautés, à la justice et à la diplomatie.

« La défense de l'intégrité territoriale, la sécurité de nos populations et la recherche d'une paix durable occupent une place centrale dans les priorités présentées », a-t-elle expliqué devant les députés nationaux.

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Le Gouvernement réaffirme son engagement pour l'intégrité territoriale

La cheffe du Gouvernement a également réaffirmé la détermination des autorités à mettre fin à l'occupation d'une partie du territoire national.

« L'unité et la souveraineté de la République démocratique du Congo ne sauraient faire l'objet d'aucun compromis », a déclaré Judith Suminwa, en référence à l'engagement du Gouvernement sous le leadership du président Félix Tshisekedi.

La présentation de ce projet de loi de finances ouvre l'examen parlementaire du budget 2027, dont les priorités annoncées par la Première ministre portent notamment sur la sécurité, la défense et la stabilisation du pays.