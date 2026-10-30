Congo-Kinshasa: Le BCNUDH documente 464 violations des droits humains en juillet 2026 en RDC

Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) a documenté 464 violations et atteintes aux droits humains en République démocratique du Congo en juillet 2026, ayant affecté au moins 1 081 victimes. Ce bilan représente une baisse de 30 % par rapport au mois de juin, où 657 cas avaient été recensés.

Selon la note mensuelle du BCNUDH rendue publique ce jeudi 29 octobre, plus de 90 % des violations et atteintes documentées en juillet ont été enregistrées dans les provinces touchées par le conflit armé, notamment le Nord-Kivu, avec 270 cas, le Sud-Kivu (89) et l'Ituri (52).

Le BCNUDH met en garde contre toute interprétation hâtive de cette diminution. Selon le Bureau, la baisse pourrait notamment s'expliquer par les contraintes sécuritaires qui ont poussé des sources d'information à quitter les zones de conflit, limitant ainsi la collecte et la vérification des allégations.

Dans les provinces non affectées par le conflit armé, 47 violations et atteintes ont été documentées, soit une baisse de 43 % par rapport à juin. Le Bureau relève notamment le recours excessif à la force par certains membres des forces de défense et de sécurité, ainsi que des défaillances persistantes des mécanismes de redevabilité.

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Au moins 41 cas de violences sexuelles liées au conflit

En juillet, le BCNUDH a également recensé au moins 41 cas de violences sexuelles liées au conflit, ayant touché 76 victimes, dont 42 femmes et 34 filles. Le Nord-Kivu concentre 75 % des victimes recensées, suivi de l'Ituri (15 %) et du Sud-Kivu (9 %).

Le Bureau a par ailleurs documenté 15 violations et atteintes liées à l'espace civique, ayant fait sept victimes, dont un garçon.

Dans le cadre de la lutte contre l'impunité, les juridictions militaires ont engagé 18 poursuites contre neuf militaires des FARDC, quatre agents de la Police nationale congolaise (PNC) et cinq civils. Selon le BCNUDH, la quasi-totalité des prévenus ont été condamnés, à l'exception de deux civils acquittés. Six militaires des FARDC ont été condamnés à la peine de mort.