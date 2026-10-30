Afrique: Sommet Russie/Afrique - Félix Tshisekedi appelle Moscou à agir pour la paix dans l'Est du pays

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a appelé jeudi 29 octobre la Russie à soutenir pleinement l'application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays. S'exprimant au 3e Sommet Russie-Afrique, à Moscou, il a notamment insisté sur la cessation des hostilités, le retrait du M23 des zones occupées et celui des forces rwandaises du territoire congolais.

« J'appelle donc la Russie, en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, à soutenir pleinement leur application et les efforts de médiation », a déclaré Félix Tshisekedi, en référence aux résolutions 2773 et 2808.

Le chef de l'État congolais a rappelé que ces résolutions prévoient notamment la cessation des hostilités, le retrait du M23 des zones qu'il occupe, la fin du soutien des Forces de défense rwandaises à ce mouvement ainsi que le retrait de ces forces du territoire congolais.

Il a également évoqué la nécessité de mettre fin à tout appui aux groupes armés et de mettre en oeuvre les engagements relatifs à la neutralisation des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR).

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Félix Tshisekedi a souligné que la RDC assumait ses propres obligations et attendait la même rigueur de toutes les parties. Il a notamment rappelé que les deux résolutions avaient été adoptées à l'unanimité au Conseil de sécurité, estimant qu'elles engageaient également la Fédération de Russie.

Le président congolais a par ailleurs insisté sur la protection des civils, l'accès humanitaire et le retour volontaire, sûr et digne des personnes déplacées et des réfugiés.

Washington, Doha et la médiation africaine

Félix Tshisekedi a réaffirmé que la RDC poursuivait ses efforts en faveur d'une paix durable par la voie diplomatique, à travers les processus de Washington et de Doha, en articulation avec la médiation de l'Union africaine.

Il a salué l'engagement des médiateurs et facilitateurs africains, des États-Unis et du Qatar. Toutefois, il a souligné que les avancées enregistrées ces derniers mois ne pourraient être considérées comme significatives que si elles se traduisaient par une mise en oeuvre effective et vérifiable sur le terrain.

Le chef de l'État a également dénoncé l'exploitation illicite des ressources naturelles dans l'Est du pays, estimant qu'elle contribue au financement des conflits armés.

« Les ressources exploitées illicitement financent la guerre et la guerre interdit le développement », a-t-il déclaré, avant de réaffirmer la volonté de la RDC de garantir la sécurité de ses citoyens et de rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national.

La coopération économique également au menu

Au-delà de la situation sécuritaire, Félix Tshisekedi a présenté les priorités économiques de la RDC dans le cadre du partenariat avec la Russie. Il a notamment cité l'accès à l'énergie, à travers la valorisation du potentiel hydroélectrique et l'exploration du nucléaire civil, le développement des infrastructures, la transformation locale des minerais et la sécurité alimentaire.

Kinshasa souhaite des projets économiquement viables favorisant le transfert de technologies, la formation et la participation des entreprises locales.

Le président congolais a proposé que les ministres retiennent un nombre limité de projets prioritaires pour chaque pays, avec des financements identifiés, des calendriers réalistes et un suivi régulier. Un premier bilan serait présenté lors de la prochaine conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique.

Pour Félix Tshisekedi, les résultats de cette coopération devront être évalués à partir de leurs effets sur la vie quotidienne des populations.

Félix Tshisekedi plaide pour une meilleure représentation de l'Afrique

Le chef de l'État congolais a également défendu une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies afin de corriger, selon lui, l'injustice historique faite à l'Afrique. Il a appelé à une meilleure articulation entre l'action des Nations unies et les mécanismes africains de prévention et de règlement des conflits.

Évoquant les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, il a plaidé pour que le dialogue et la diplomatie restent ouverts et que la protection des civils demeure une priorité. Il a aussi rappelé les conséquences de ces conflits sur les prix des denrées alimentaires, des engrais et de l'énergie.

La RDC entend poursuivre sa coopération avec la Fédération de Russie dans le respect mutuel, la réciprocité et avec une exigence de résultats concrets, a conclu Félix Tshisekedi.