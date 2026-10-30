Afrique: Rideau sur le troisième sommet Russie-Afrique et le Forum économique et humanitaire de Moscou

Plus de 3 500 acteurs de divers secteurs en provenance de 74 pays ont participé au troisième sommet Russie-Afrique et au Forum économique et humanitaire clôturés jeudi, à Moscou, la capitale de la Fédération de Russie, ont annoncé les organisateurs.

Le troisième Sommet Russie-Afrique et le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, tenus les 28 et 29 octobre 2026, ont clôturé leurs travaux dans la capitale russe.

Plus de 3 500 représentants de 74 États y ont participé, a notamment indiqué le comité d'organisation de cet évènement dans un communiqué.

Le sommet Russie-Afrique auquel ont participé une vingtaine chefs d'Etat et de gouvernement et les représentants de 48 pays du continent s'est achevé jeudi avec l'adoption d'une déclaration dite de Moscou, qui va constituer le cadre opérationnel de la coopération entre les deux parties au cours des trois prochaines années (2027-2029).

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Le Forum économique et humanitaire, organisé simultanément avec le sommet Russie-Afrique, a enregistré la participation de 1 200 acteurs du monde des affaires russes et de l'étranger représentant 630 entreprises, ont précisé les organisateurs.

Anton Kobyakov, conseiller du président de la Fédération de Russie et secrétaire exécutif du Comité d'organisation, a souligné, dans une communication faite jeudi au centre international des médias de Moscou, l'intérêt manifesté par les partenaires africains pour le développement d'une coopération concrète avec la Russie.

"Si l'on compare les résultats des trois sommets précédents, celui-ci est sans doute le plus fructueux en termes de concrétisation des initiatives communes. Les accords signés témoignent de la volonté des parties de développer des projets spécifiques", a-t-il notamment affirmé.

Il a insisté sur le fait que les pays africains s'intéressent davantage désormais aux transferts de technologie, à la coopération industrielle, au développement des infrastructures énergétiques et de transport, ainsi qu'à la formation du personnel.

Une quarantaine de sessions thématiques et tables rondes ont rythmé le forum. Ils ont été articulés autour des axes suivants : "Souveraineté : fondement du développement durable", "L'économie d'un ordre mondial souverain", "Coopération dans la société et le capital humain" et "Technologie et innovation au service d'une meilleure qualité de vie", rappelle le comité d'organisation.

Un forum des médias auquel ont participé des dirigeants de médias africains et un programme dédié à la jeunesse à travers une rencontre des jeunes diplomates ont également été organisés en marge du troisième sommet Russie-Afrique.

Pour la Russie, l'Afrique marque aujourd'hui un retour au format de partenariat traditionnel, a estimé le secrétaire exécutif du comité d'organisation de ces évènements.

"Ce format repose sur la coopération mutuelle et la possibilité de partager et d'échanger des compétences et des technologies pour un progrès commun. Les Africains savent bien que nous avons toujours respecté leur droit à défendre leurs propres intérêts et à choisir leurs partenaires", a martelé Anton Kobyakov.