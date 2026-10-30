Sénégal: Matam - Du matériel médical d'une valeur de 14 millions CFA au poste de santé d'Agnam Goly

Agnam Goly (Matam) — L'Association pour le maintien des jeunes filles à l'école (AMFE) Sénégal, a offert du matériel médical d'une valeur de 14 millions de francs CFA au poste de santé d'Agnam Goly, relevant du district sanitaire de Thilogne, dans la région de Matam (nord), a constaté l'APS.

"Le renforcement des équipements sanitaires est essentiel pour améliorer la prise en charge des populations et accompagner le personnel de santé dans sa mission", a déclaré la directrice exécutive de l'AMFE Sénégal, Woppa Diallo, lors de la cérémonie de remise du matériel, jeudi.

Elle a souligné l'importance de doter les structures sanitaires de proximité en équipements adaptés, afin d'améliorer la qualité des soins, notamment pour les femmes enceintes, les nouveau-nés et les patients nécessitant une prise en charge d'urgence.

Selon Woppa Diallo, cet appui traduit l'engagement de AMFE Sénégal à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, à travers des interventions ciblées dans des secteurs sociaux prioritaires, notamment la santé et l'éducation.

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La cérémonie de remise de ce matériel s'est déroulée en présence de l'infirmier chef de poste, Saidou Mamadou Diallo, du président du comité de développement sanitaire (CDS), d'une représentante du maire, des acteurs sanitaires et d'autorités administratives.

Saidou Mamadou Diallo a salué un don qui vient répondre aux besoins en équipements de la structure sanitaire.

Il a indiqué que le matériel reçu permettra notamment de renforcer la prise en charge des urgences obstétricales et respiratoires, ainsi que celle des nouveau-nés en détresse.

Il a également relevé que ces équipements contribueront à améliorer les conditions d'hospitalisation, l'organisation des services et la prévention des infections associées aux soins, tout en renforçant les capacités du personnel soignant.

En marge de cette dotation médicale, l'association donatrice AMFE a procédé à la distribution de kits scolaires à des établissements de la commune des Agnams.

Cette initiative s'inscrit dans la mission de l'association, qui oeuvre pour le maintien des jeunes filles à l'école et l'amélioration de leurs conditions d'apprentissage.

À travers ces deux interventions, l'AMFE Sénégal entend contribuer au renforcement de l'offre de soins et à la promotion de l'éducation dans la commune des Agnams.