Sénégal: Une convention entre l'Université Iba Der Thiam et Taïba Ndiaye pour profiter de la recherche

Taïba Ndiaye — La commune de Taïba Ndiaye a signé une convention avec l'Université Iba Der Thiam de Thiès, afin de faire profiter les populations locales des résultats de la recherche universitaire, a constaté l'APS.

A travers ce partenariat paraphé jeudi, Taïba Ndiaye entend s'appuyer sur l'expertise de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, pour mieux répondre aux défis sanitaires, environnementaux et agricoles de ce territoire du département de Tivaouane.

Les autorités de Taïba Ndiaye nourrissent ainsi l'ambition de mettre le savoir et l'innovation au service de l'amélioration des conditions de vie des populations

Le maire de Taïba Ndiaye, Assane Ndiaye, a dit espérer que cette collaboration puisse notamment permettre de mieux documenter les maladies émergentes signalées dans la zone et d'étudier les effets potentiels de l'activité industrielle sur l'environnement.

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"Il y a beaucoup d'industries qui nous entourent. On parle de pollution de l'air et de maladies émergentes que nous constatons dans notre commune", a-t-il déclaré, plaidant pour des études scientifiques sur les pathologies rencontrées, ainsi que sur la qualité de l'air et de l'eau.

Pour l'édile, la mobilisation des enseignants-chercheurs et des spécialistes de l'université pourrait contribuer à mieux cerner ces problématiques et à identifier des réponses adaptées aux réalités locales.

"Nous avons beaucoup d'espoir avec cette convention", a-t-il souligné, saluant une démarche qui permet aux collectivités rurales de mieux connaître les filières universitaires et les services que l'enseignement supérieur peut mettre à leur disposition.

Le recteur de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, le professeur Mamadou Babacar Ndiaye, a rappelé que l'institution a pour missions l'enseignement, la formation, la recherche et l'innovation, mais également le service à la société, une dimension encore "insuffisamment connue".

"Notre objectif commun, c'est le bien-être de la population", a-t-il affirmé, soulignant la nécessité pour l'université de mobiliser ses connaissances et ses compétences, afin d'accompagner les collectivités territoriales dans la résolution des difficultés auxquelles elles sont confrontées.

Selon le recteur, la démarche engagée avec les collectivités repose sur des échanges préalables destinés à recueillir leurs besoins et à identifier les domaines dans lesquels l'expertise universitaire peut être utile.

Cette approche vise à faire de la recherche un outil concret d'aide à la décision publique, en mettant les connaissances scientifiques au service des politiques locales de santé, de protection de l'environnement et de développement agricole.