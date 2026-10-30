Togo: Des télécommunications au solaire

Le groupe AXIAN, la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, la Société financière internationale (IFC) et Proparco ont signé les accords de financement du projet IPP50, la première centrale solaire portée par un producteur indépendant d'électricité au Bénin. Montant du financement : 30 millions d'euros, sur un coût total de 45 millions.

Le projet prévoit la construction de quatre centrales photovoltaïques à Natitingou, Djougou, Parakou et Bohicon, d'une capacité totale de 62 mégawatts-crête. Elles devraient produire environ 110 GWh par an, l'équivalent d'une hausse de 17 % de la production nationale, et alimenter quelque 383 000 personnes.

Le projet doit aussi éviter l'émission de 62 000 tonnes de CO₂ par an et réduire la dépendance du Bénin à l'électricité importée.

La mise en service est prévue au premier trimestre 2028. L'électricité sera vendue à la Société béninoise de production d'électricité (SBPE) dans le cadre d'une concession de 20 ans.

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Présent dans une vingtaine de pays d'Afrique et de l'océan Indien, AXIAN est bien connu au Togo, où il est propriétaire de l'opérateur de téléphonie Yas, l'ancien Togocom. Le groupe ambitionne d'installer 2 GW de capacités renouvelables sur le continent d'ici 2030.

Le solaire, pari commun du Bénin et du Togo

Comme le Bénin, le Togo mise de plus en plus sur l'énergie solaire pour accroître sa production et réduire sa dépendance aux importations d'électricité et au gaz.

Les deux voisins, largement tributaires du gazoduc ouest-africain, comme l'ont rappelé les récents délestages au Togo, voient dans le soleil une ressource abondante et une voie vers une plus grande souveraineté énergétique.