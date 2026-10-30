Gabon: Digitalisation des collectivités locales - Le Haut-Ogooué, première étape de l'inventaire national du parc informatique

Le chantier de la transformation numérique des collectivités locales est lancé. Depuis le 26 octobre, la province du Haut-Ogooué accueille la mission nationale de collecte de données pour l'évaluation et l'inventaire physique du parc informatique des administrations territoriales.

Dépêchée par le Ministre de l'Économie Numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation, Mark-Alexandre Doumba, et conduite par Arnaud Ona Ndong, Chef de Service à la Direction Générale des Infrastructures Numériques et de la Cybersécurité, la mission sillonne mairies, conseils départementaux, préfectures et gouvernorat.

Cette opération constitue la phase 2 d'un vaste diagnostic national. La phase 1, menée du 22 avril au 06 mai 2026 dans les 9 chefs-lieux de province, avait évalué les attentes des usagers. Verdict : la qualité du service public numérique dépend d'abord de l'état des équipements disponibles localement.

C'est sur instruction du Secrétariat Général du Gouvernement que la mission a été élargie à un inventaire physique complet.

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L'objectif est clair : dresser un état des lieux objectif de ce qui existe, ce qui fonctionne, ce qui manque, afin de planifier les futurs investissements en acquisition, renouvellement et maintenance. Cette base de données servira d'outil d'aide à la décision pour la mise en oeuvre du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD 2026-2030), qui porte la vision du Président Brice Clotaire Oligui Nguema en matière de modernisation de l'administration.

Sur le terrain, l'initiative est saluée. Les autorités locales du Haut-Ogooué affichent un engouement réel et adhèrent pleinement à la démarche, voyant en elle le prélude concret à la digitalisation promise de l'administration gabonaise.