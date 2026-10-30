Gabon: Infrastructures routières - Le Président de la République exige des entreprises l'accélération des chantiers et le respect des délais.

Le Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour en audience les responsables des entreprises intervenant dans la construction et la réhabilitation du réseau routier national.

Au cœur des échanges figuraient l'état d'avancement des différents chantiers, les lenteurs constatées dans leur exécution et les mesures nécessaires pour accélérer leur réalisation.

Face aux retards enregistrés sur plusieurs projets, le Chef de l’État a donné des instructions fermes pour une accélération immédiate des travaux, un suivi rigoureux des chantiers et le strict respect des normes techniques et de qualité.

De l'Estuaire à l'Ogooué-Lolo, en passant par le Haut-Ogooué, la Nyanga et les autres provinces du pays, le Président de la République a réaffirmé sa volonté de voir les projets routiers concernés achevés avant 2030.

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Pour le Chef de l’État, la modernisation du réseau routier constitue une priorité nationale, indispensable au désenclavement des territoires, à la circulation des personnes et des biens, au développement des activités économiques et à l'amélioration des conditions de vie des populations.

Le Président de la République a ainsi rappelé aux entreprises engagées dans ces projets leur responsabilité dans le respect des engagements pris envers l'Etat.

L'objectif est de passer des engagements aux réalisations concrètes, afin de doter le Gabon d'infrastructures routières modernes, fiables et sécurisées, au bénéfice de tous les Gabonais.