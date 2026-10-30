Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Un plan sanitaire articulé autour de 16 piliers

Le Sénégal a mis en place un dispositif sanitaire articulé autour de 16 piliers pour prévenir et gérer les risques liés aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Le plan, testé à travers deux exercices de simulation en octobre, mobilise plusieurs structures sanitaires et forces de sécurité, a indiqué jeudi le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy.

Coordonné par le Centre des opérations d'urgence sanitaire (COUS), en collaboration avec le Comité d'organisation des JOJ (COJOJ), le SAMU national, les forces de sécurité et les partenaires techniques et financiers, le dispositif prévoit des centres médicaux avancés dans les trois zones de compétition : Dakar, Diamniadio et Saly.

Il comprend également une polyclinique au village olympique, un hôpital pédiatrique de référence à Diamniadio ainsi que des circuits d'évacuation sanitaire organisés avec le SAMU national.

Le ministre s'exprimait lors d'une rencontre avec le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique, le Dr Mohamed Yakub Janabi, en visite officielle au Sénégal pour accompagner les préparatifs sanitaires des JOJ Dakar 2026.

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Ibrahima Sy a précisé que le plan national avait été éprouvé lors d'un exercice de simulation sur table, le 15 octobre, puis d'un exercice grandeur nature, le 24 octobre, avec la participation de près de 180 personnes. « Les enseignements tirés ont permis d'apporter des mesures correctives au dispositif », a-t-il souligné.

En parallèle, la surveillance épidémiologique est renforcée sur les sites de compétition, tandis que des contrôles sanitaires sont effectués à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), notamment dans un contexte marqué par les risques liés à Ebola et à la diphtérie.

« Notre dispositif est en place, il a été testé et nous restons vigilants », a assuré le ministre, réaffirmant la volonté du Sénégal de garantir la sécurité sanitaire des premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le continent africain.

Il a salué l'appui de l'OMS et des partenaires techniques et financiers, estimant que les acquis de cette mobilisation pourraient contribuer durablement au renforcement du système de santé national.