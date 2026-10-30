Afrique: JOJ Dakar 2026 - Volker Türk salue « une étape historique »

À la veille de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme salue une étape historique pour le continent africain et rappelle que le sport est un levier au service de la dignité et de l'égalité.

Dans une vidéo diffusée avant le lancement de des JOJ akar2026, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a adressé un message appuyé aux athlètes, aux fédérations et au monde sportif. Il y rappelle que le sport peut rassembler au-delà des frontières, combattre la discrimination et permettre à chaque jeune, quelles que soient ses origines, de participer, de compétir et de se sentir inclus.

Une première olympique en Afrique

Volker Türk s'est d'abord adressé aux participants de cette quatrième édition estivale des Jeux de la jeunesse : « Je salue les milliers de jeunes athlètes qui se rassembleront à Dakar au Sénégal au cours des prochaines semaines. Ils entrent dans l'histoire en participant à la toute première manifestation olympique organisée en Afrique. »

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Pour lui, cet événement dépasse le cadre sportif : « Le sport porte en lui une promesse de dignité et d'égalité pour tous et toutes, tout comme les droits humains. » Il en tire un principe : « Les grands événements sportifs devraient être accessibles à tous et à toutes et se dérouler partout. »

Le Haut-Commissaire a rendu hommage à celles et ceux qui oeuvrent à tenir cette promesse « dans l'esprit de la Charte Olympique et de la Déclaration universelle des droits de l'homme ». Il a aussi souligné ce que le parcours d'un athlète a de commun avec le combat pour les droits : « La réussite sportive repose sur la ténacité, le courage et la détermination à se dépasser, quelle que soit son origine. »

Une génération face aux grands défis

Le message s'est ensuite tourné vers les enjeux qui attendent cette génération : « Les jeunes athlètes d'aujourd'hui font partie d'une génération qui fait face déjà à certains des défis majeurs de notre époque : l'urgence climatique, le racisme et la discrimination, les discours de haine, les inégalités, les conflits et les incertitudes liées à l'intelligence artificielle. »

Volker Türk a plaidé pour que les jeunes soient associés aux décisions : « Les jeunes réclament une place à la table des décisions et la possibilité de contribuer aux choix qui façonneront leur avenir. Tout comme le sport, les droits humains ont besoin de personnes engagées. »

Le Haut-Commissaire a rappelé l'initiative qu'il a lancée plus tôt dans l'année : « J'ai lancé l'Alliance mondiale pour les droits humains au début de cette année pour amplifier les efforts de toutes les personnes partout dans le monde qui défendent les droits humains. »