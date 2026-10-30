Congo-Kinshasa: Ebola au Nord-Kivu - Les mesures de prévention encore peu respectées à Beni, Butembo et Lubero

La limitation du nombre de passagers à moto et dans les véhicules, le lavage des mains et le port des équipements de protection restent des défis dans plusieurs localités du Nord-Kivu, alors que l'épidémie d'Ebola continue de faire des victimes, selon un constat des reporters de Radio Okapi, jeudi 29 octobre.

Dans la région de Beni, Butembo et Lubero, au Nord-Kivu, certaines mesures de prévention contre Ebola sont encore peu respectées. Des conducteurs de taxi-motos continuent de transporter plusieurs passagers, tandis que des dispositifs de lavage des mains sont absents à l'entrée de certains commerces, écoles et églises. Des sources sanitaires signalent également un manque d'équipements de protection dans plusieurs structures sanitaires privées.

Sur le terrain, le transport de plusieurs passagers sur une même moto se poursuit, en dépit des mesures prises par les autorités provinciales. Dans certains lieux publics, l'absence de dispositifs de lavage des mains complique également l'application des mesures de prévention. Des habitants continuent par ailleurs de se saluer normalement.

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À ces difficultés s'ajoute le manque de kits de protection pour le personnel soignant dans plusieurs structures sanitaires privées, selon des sources sanitaires. Cette situation suscite des préoccupations quant à la protection des agents de santé et à la prévention de la transmission du virus.

Plusieurs centaines de décès signalés

Les statistiques publiées par les autorités sanitaires le 25 octobre font état de 445 décès dans la zone de santé de Katwa, à Butembo, de 466 décès à Beni et de 119 décès dans la zone de santé de Butembo, depuis le début de l'épidémie.

Face à cette situation, le respect des mesures de prévention et la disponibilité des équipements de protection demeurent essentiels pour limiter la propagation du virus, notamment dans les transports, les lieux publics et les structures de soins.