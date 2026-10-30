Congo-Kinshasa: Un militaire et trois miliciens tués dans une attaque contre une position des FARDC à Bule

Un militaire des FARDC et trois miliciens de la Convention pour la révolution populaire (CRP) ont été tués jeudi 29 octobre lors d'une attaque contre une position de l'armée à Bule-centre, dans le territoire de Djugu, en Ituri. Sept autres miliciens ont été grièvement blessés, selon des sources sécuritaires. Les activités socio-économiques ont été perturbées dans cette localité.

Une position des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) a été attaquée jeudi matin par une dizaine de miliciens de la Convention pour la révolution populaire (CRP) à Bule-centre.

Selon des sources sécuritaires, les assaillants cherchaient à se ravitailler en armes et en munitions. Des échanges de tirs ont opposé les deux camps. À l'issue des affrontements, quatre corps ont été retrouvés, dont ceux de trois miliciens et d'un militaire des FARDC.

Sept miliciens grièvement blessés

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Sept autres miliciens de la CRP ont été grièvement blessés au cours des affrontements. Ils ont été transportés par leurs compagnons d'armes au poste de santé du site de déplacés de Plaine Savo, où intervient l'organisation Médecins sans frontières (MSF).

À l'issue de l'opération, l'armée a récupéré deux armes de type PKM, quatre chaînes de munitions ainsi que deux radios Motorola, toujours selon les sources sécuritaires.

Les affrontements ont également eu des conséquences sur la vie quotidienne à Bule-centre. Selon des activistes des droits humains dans la région, des écoles et des boutiques ont fermé leurs portes par crainte de représailles.