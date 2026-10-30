Congo-Kinshasa: Quatre policiers et un civil arrêtés après l'attaque d'un véhicule de la SOFICOM au Maï-Ndombe

Quatre policiers et un civil ont été arrêtés jeudi 29 octobre à Isaka, dans le territoire de Kutu (Maï-Ndombe), à la suite de l'attaque armée contre un véhicule de la Société financière pour le Congo (SOFICOM), une agence de transfert d'argent, qui a fait deux morts sur la route nationale numéro 17. Les suspects ont été transférés à Bandundu-ville pour la suite de la procédure.

Cinq personnes, dont quatre policiers affectés au village d'Isaka et un civil, ont été arrêtées jeudi 29 octobre à Isaka, dans le territoire de Kutu, au Maï-Ndombe, après l'attaque armée contre un véhicule de SOFICOM.

L'opération a été menée par une équipe de l'état-major sous la conduite du lieutenant-colonel-major Mbayo Kazivungu, commandant du 11023e bataillon d'infanterie, selon un reportage de Jean-Claude Tangamu de la Radiotélévision Bandundu Développement.

Les suspects transférés à Bandundu-ville

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Les cinq personnes interpellées ont été transférées à Bandundu-ville. Ce transfert devrait permettre la poursuite des procédures judiciaires et la vérification de leur éventuelle implication dans cette attaque. Les responsabilités des suspects restent à établir.

L'attaque armée s'est produite dans la nuit du samedi 24 octobre 2026, sur la route nationale numéro 17, dans le territoire de Kutu. Elle a coûté la vie à deux personnes : un militaire et un policier.