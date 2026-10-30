Algérie: Le président de la République supervise la cérémonie de la 54e édition de la finale de la Coupe d'Algérie de football militaire

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a supervisé jeudi, au Centre national militaire de regroupement et de préparation des équipes sportives à Ben Aknoun (Alger), la cérémonie de la 54e édition de la finale de la Coupe d'Algérie de Football militaire, indique un communiqué du ministère de le Défense nationale (MDN).

"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, a supervisé ce jeudi 29 octobre 2026, la cérémonie de la finale de la Coupe Militaire d'Algérie de Football, dans sa 54 édition, au Centre National Militaire de Regroupement et de Préparation des équipes sportives à Ben Aknoun/1 Région militaire, et qui a opposé le Commandement des Forces navales au Commandement des Forces aériennes", précise le communiqué.

A l'entame et après son accueil par Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Ministre Délégué auprès du Ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, "Monsieur le Président de la République a écouté l'hymne national et a reçu les honneurs militaires qui lui ont été rendues par différentes formations des Forces de l'Armée nationale populaire, avant de saluer la délégation d'accueil, composée du Commandant des Forces Terrestres, du Secrétaire Général du Ministère de la Défense nationale, des Commandants de Forces, du Commandant de la Gendarmerie nationale, du Commandant de la Garde Républicaine, du Directeur de Cabinet auprès du Ministère de la Défense nationale, du Chef du Département Emploi-Préparation de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire, du Commandant de la 1ère Région Militaire et du Chef du Service des sports militaires".

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Ensuite, poursuit la même source, "Monsieur le Président de la République a suivi un exposé présenté par le Chef du Service des Sports Militaires portant sur les différents résultats et réalisations des sélections nationales militaires obtenues lors des différentes compétitions internationales, avant que Monsieur le Président de la République ne rejoigne la tribune d'honneur du stade du Centre, où il a donné le coup d'envoi de la finale, et ce, en présence de membres du Gouvernement, de Conseillers de la Présidence de la République, ainsi que des Directeurs et Chefs des Services Centraux du Ministère de la Défense nationale et de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire".

La rencontre a été marquée par une compétitivité remarquable, empreinte d'intensité et de suspense tout au long de son déroulement. Les joueurs ont fait preuve d'un grand engagement, d'une discipline exemplaire et d'un excellent esprit sportif, où chaque équipe a cherché à imposer son style de jeu et à décrocher un résultat positif.

Les joueurs ont également démontré des qualités techniques de haut niveau, portées par une détermination farouche à remporter la victoire et à s'adjuger le prestigieux trophée militaire. A ce titre, l'équipe des Forces Navales a ouvert le score en premier par le joueur Bouhroum à la 53 minute, avant que l'équipe des Forces aériennes n'égalise à la 62 minute grâce au joueur Belaoudj.

La rencontre s'est soldée par un match nul, obligeant les deux formations à se départager aux tirs au but, où l'équipe du Commandement des Forces navales a réussi à l'emporter, s'adjugeant ainsi du titre de championne de la Coupe d'Algérie militaire de football pour l'année 2026.

Au terme de la rencontre, "Monsieur le Président de la République a remis les médailles aux deux équipes et la Coupe d'Algérie Militaire à l'équipe du Commandement des Forces Navales".

A l'issue, "Monsieur le Président de la République a procédé à la signature du livre d'Or du Centre National Militaire de Regroupement et de Préparation des Equipes Sportives", conclut le communiqué du MDN.