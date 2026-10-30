Togo: 2 millions de ménages à équiper - Le grand chantier de la cuisson propre

Le Togo accélère la diffusion des solutions de cuisson propre pour réduire l'usage du bois et du charbon de bois dans les foyers.

Près de 107 000 ménages en ont déjà bénéficié dans les régions Maritime, des Plateaux et Centrale. L'objectif est d'en équiper plus de 2 millions à travers le pays.

Dans de nombreuses familles, les repas sont encore préparés sur un feu de bois ouvert ou sur un fourneau à charbon traditionnel. Ces méthodes consomment beaucoup de combustible et dégagent d'épaisses fumées.

La cuisson propre regroupe plusieurs alternatives plus efficaces et moins polluantes. Les plus répandus sont les foyers améliorés : des fourneaux mieux isolés, qui concentrent la chaleur sous la marmite et brûlent le bois ou le charbon de façon plus complète. Ils permettent de réduire de 30 à 60 % la quantité de combustible utilisée, tout en dégageant beaucoup moins de fumée.

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D'autres solutions vont plus loin en supprimant le bois : le gaz domestique, le biogaz produit à partir de déchets, ou encore les cuiseurs électriques et solaires.

Les fumées de cuisine ne sont pas anodines. Respirées quotidiennement dans des espaces souvent mal ventilés, elles provoquent des maladies respiratoires, des affections pulmonaires et cardiaques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air liée à la cuisson cause plus de 3 millions de décès prématurés par an dans le monde. Les femmes et les jeunes enfants, qui passent le plus de temps près du feu, sont les premières victimes.

Le bois et le charbon exercent aussi une forte pression sur les forêts, déjà menacées par la déforestation. En réduisant la consommation de combustible, la cuisson propre contribue à les préserver, tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre.

Pour les ménages, l'économie est concrète : moins de charbon à acheter, moins de temps passé à ramasser du bois, souvent par les femmes et les filles, et des repas cuits plus rapidement.

Pour changer d'échelle, le ministère de l'Environnement a conclu un partenariat avec les sociétés Valor Carbon Ltd, Valitera Pte Ltd et Arborify SA, qui doit permettre de mobiliser 4,8 milliards de Fcfa d'investissements.

Ce type d'entreprises finance souvent la distribution d'équipements grâce à la vente de crédits carbone, générés par les réductions d'émissions obtenues.

Le principal défi reste l'adoption : les équipements doivent être abordables, adaptés aux habitudes culinaires et aux moyens des familles, faute de quoi ils risquent de finir au fond des cuisines, remplacés par le vieux fourneau.