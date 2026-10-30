Togo: 18 mesures pour professionnaliser l'agriculture

Le ministère de l'Agriculture a annoncé 18 mesures destinées à accélérer la modernisation du secteur. Elles s'inscrivent dans la future loi d'orientation agricole, actuellement en cours d'examen.

Financement, réglementation des professions, organisation des filières, transfert de compétences aux collectivités : les mesures couvrent un large champ.

Parmi les plus marquantes figure la création d'un Fonds national de développement, destiné à faciliter l'accès des producteurs au financement. Les entreprises agricoles seront recensées et immatriculées, et bénéficieront d'un accompagnement technique. Le texte encadre également l'agriculture contractuelle, qui lie producteurs et acheteurs par des contrats, et renforce les organisations interprofessionnelles.

Un Conseil supérieur d'orientation agricole sera par ailleurs créé pour participer à la définition des grandes orientations du secteur.

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La loi d'orientation doit fixer les principes de la transformation de l'agriculture. Ses objectifs : renforcer la souveraineté alimentaire, créer des emplois et améliorer les revenus des producteurs.

Le gouvernement mise aussi sur une agriculture durable, respectueuse des ressources naturelles et adaptée au changement climatique, ainsi que sur l'émergence d'une industrie agroalimentaire nationale compétitive.