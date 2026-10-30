Togo: 18 mesures pour professionnaliser l'agriculture

30 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Le ministère de l'Agriculture a annoncé 18 mesures destinées à accélérer la modernisation du secteur. Elles s'inscrivent dans la future loi d'orientation agricole, actuellement en cours d'examen.

Financement, réglementation des professions, organisation des filières, transfert de compétences aux collectivités : les mesures couvrent un large champ.

Parmi les plus marquantes figure la création d'un Fonds national de développement, destiné à faciliter l'accès des producteurs au financement. Les entreprises agricoles seront recensées et immatriculées, et bénéficieront d'un accompagnement technique. Le texte encadre également l'agriculture contractuelle, qui lie producteurs et acheteurs par des contrats, et renforce les organisations interprofessionnelles.

Un Conseil supérieur d'orientation agricole sera par ailleurs créé pour participer à la définition des grandes orientations du secteur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La loi d'orientation doit fixer les principes de la transformation de l'agriculture. Ses objectifs : renforcer la souveraineté alimentaire, créer des emplois et améliorer les revenus des producteurs.

Le gouvernement mise aussi sur une agriculture durable, respectueuse des ressources naturelles et adaptée au changement climatique, ainsi que sur l'émergence d'une industrie agroalimentaire nationale compétitive.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.