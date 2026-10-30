Congo-Kinshasa: La société civile et les jeunes de Kabimba réclament le départ de l'administrateur du territoire de Kalemie

La synergie de la société civile et le Conseil territorial de la jeunesse de Kabimba, dans la province du Tanganyika, réclament le départ de l'administrateur du territoire de Kalemie, qu'ils accusent notamment de mauvaise gestion, d'absence prolongée de sa juridiction et de blocage de la mise en oeuvre des cahiers des charges communautaires de la société cimentière GLC. Ces organisations ont déposé, mercredi 28 octobre 2026, un mémorandum au bureau du territoire à l'issue d'une manifestation marquée par la paralysie des activités commerciales.

Réunis au sein d'une plateforme commune, les acteurs de la société civile et les représentants de la jeunesse de Kabimba dénoncent ce qu'ils qualifient de dysfonctionnements dans la gestion du territoire de Kalemie.

Selon eux, l'administrateur du territoire, John Kabanga Mutombo, ne répondrait plus aux attentes de la population en matière de gouvernance de proximité et de suivi des intérêts communautaires.

Dans leur mémorandum, les manifestants reprochent notamment à l'autorité territoriale une absence prolongée de sa juridiction ainsi qu'une gestion jugée inefficace des affaires administratives locales.

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Ils l'accusent également d'entraver l'élaboration et la mise en oeuvre des cahiers des charges de responsabilité sociétale prévus entre les communautés locales et la société de cimenterie GLC.

Pour les signataires du document, ces cahiers des charges constituent un outil essentiel permettant aux communautés affectées par les activités industrielles de bénéficier d'infrastructures et de services sociaux conformément aux dispositions du Code minier.

Une marche empêchée par les forces de sécurité

La marche prévue pour accompagner la remise du mémorandum n'a pas pu se tenir après l'intervention des forces de sécurité, rapportent les organisateurs.

Malgré cela, une délégation a pu déposer le document auprès des autorités territoriales.

Cette mobilisation a entraîné une perturbation des activités économiques dans la cité de Kabimba, où plusieurs commerces sont restés fermés pendant une partie de la journée.

Les initiateurs du mouvement demandent le départ immédiat de l'administrateur du territoire de Kalemie et appellent les autorités compétentes à examiner leurs revendications.

Contacté par Radio Okapi pour réagir à ces accusations, l'administrateur du territoire n'avait pas encore donné sa version des faits au moment de la publication de cet article.