Congo-Kinshasa: A Ngandajika, des universitaires réfléchissent aux fondements d'un « Congo nouveau »

Le 6e Colloque interdisciplinaire de Ngandajika s'est ouvert jeudi 29 octobre dans le territoire de Ngandajika, à environ 90 kilomètres de Mbuji-Mayi, dans la province de Lomami. Organisées autour du thème « Quel État pour un Congo nouveau ? Des jalons pour la Quatrième République », ces assises réunissent durant trois jours une vingtaine d'universitaires et d'experts venus de plusieurs provinces du pays pour réfléchir à la refondation de l'État congolais.

Au cours de ces travaux, les participants examinent plusieurs enjeux liés à la gouvernance et au développement du pays, notamment dans les secteurs de l'administration publique, de la justice, de la santé, de l'éducation et de l'économie.

L'objectif est de formuler des propositions susceptibles de contribuer à la construction d'institutions plus efficaces et à l'amélioration de la gouvernance en République démocratique du Congo.

La refondation de l'État au coeur des échanges

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Intervenant lors du colloque, le professeur Mwayila Tshiyemba, doyen de la faculté de droit de l'Université de Kisangani, a souligné que la refondation de l'État ne relève pas uniquement de la responsabilité des dirigeants politiques.

Selon lui, ce chantier concerne l'ensemble des intellectuels congolais appelés à réfléchir sur les mécanismes permettant au pays de mieux assumer son destin et de faire face aux différentes menaces pesant sur son unité.

Le professeur a notamment plaidé pour une meilleure prise en compte de la diversité des peuples qui composent la nation congolaise dans l'organisation institutionnelle du pays.

Un plaidoyer pour une représentation des communautés

Parmi les pistes évoquées figure une réforme du Sénat afin qu'il devienne davantage une chambre de représentation des peuples et des territoires du Congo.

Le juriste estime également que les autorités coutumières pourraient jouer un rôle important dans l'enracinement de l'État et la défense des intérêts des communautés locales.

Selon lui, les chefs traditionnels constituent souvent des acteurs de stabilité et de cohésion au sein de leurs territoires respectifs.

Une rencontre marquée par les 20 ans du projet Ditunga

Cette sixième édition du Colloque interdisciplinaire de Ngandajika coïncide avec la célébration du vingtième anniversaire du projet Ditunga, une organisation engagée dans des actions de développement en faveur du territoire de Ngandajika.

Les organisateurs espèrent que les réflexions issues de ces assises contribueront à enrichir le débat national sur les réformes institutionnelles et l'avenir de l'État congolais.