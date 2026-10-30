Tunisie: La cheffe du gouvernement rencontre la diaspora tunisienne en Russie

Tunis — La cheffe du gouvernement, Sara Zaafrani Zenzri, a rencontré ce jeudi soir plusieurs membres de la communauté tunisienne en Russie au siège de l'ambassade de la Tunisie à Moscou.

Cette rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, ainsi que du chargé d'affaires par intérim de l'ambassade, Mohamed Mahrez Othman, et de la délégation qui l'accompagne.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, Zenzri a souligné l'attention continue que le président de la République, Kais Saied, porte à la communauté tunisienne à l'étranger. Elle a rappelé la volonté de l'État de leur offrir les meilleures conditions possibles afin de renforcer leur attachement à la patrie et de consacrer leur contribution active au processus de construction et de développement.

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Elle a également salué le sens patriotique de la diaspora tunisienne, se félicitant de ses compétences, de ses expertises et de sa capacité d'intégration positive dans les pays d'accueil tout en préservant son identité nationale. Elle a mis en valeur son rôle pour donner la meilleure image de la Tunisie, bâtir des ponts de communication, de confiance et de coopération, et faire connaître les opportunités prometteuses d'investissement et de partenariat que recèle notre pays.

La cheffe du gouvernement a souligné l'importance de la contribution des compétences tunisiennes à l'étranger pour soutenir l'effort national de développement. Elle a mis en avant l'engagement de l'État à tirer profit de leur expertise, à les associer aux projets nationaux et à les encourager à entreprendre et à investir en Tunisie afin de stimuler l'économie et de créer des emplois.

Elle a réaffirmé que la Tunisie mise sur ses ressources humaines, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, pour relever les défis et répondre aux aspirations du peuple tunisien.

Zenzri a été à l'écoute des préoccupations et des suggestions des membres de la communauté, assurant que l'État leur accordera l'attention et le suivi nécessaires. Elle a rappelé que la Tunisie est toujours à l'écoute de ses citoyens à l'étranger pour les soutenir dans leurs différents parcours, évoquant au passage l'ensemble des mesures prises en faveur des Tunisiens résidant à l'étranger.

De leur côté, les membres de la communauté tunisienne ont exprimé leur fierté d'appartenir à la Tunisie. Ils ont réaffirmé leur entière disposition à contribuer davantage au rayonnement de l'image de leur pays à l'étranger, à mettre à profit leurs expertises et à lancer des projets dans leur patrie d'origine afin de soutenir le développement économique et social et de contribuer à la création de nouveaux emplois.