Congo-Kinshasa: Des acteurs de la société civile et policiers formés sur les libertés publiques et les droits humains à Bunia (Ituri)

Des défenseurs des droits humains, acteurs de la société civile et des agents de la Police nationale congolaise (PNC) participent depuis mercredi 28 octobre à Bunia à un atelier de renforcement des capacités sur les libertés publiques et les droits humains.

Organisée par le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH), cette session vise à promouvoir un meilleur encadrement des réunions associatives et des manifestations pacifiques dans un contexte marqué par l'insécurité, l'épidémie d'Ebola et l'état de siège en Ituri.

Cet atelier intervient alors que l'exercice des libertés de réunion et de manifestation reste confronté à plusieurs contraintes dans la province de l'Ituri, où les défis sécuritaires continuent d'affecter la vie publique.

Selon les organisateurs, la formation entend renforcer la compréhension du cadre légal régissant les libertés fondamentales tout en encourageant le dialogue entre les autorités et les acteurs de la société civile.

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Les participants échangent notamment sur les conditions d'organisation des manifestations pacifiques ainsi que sur les mécanismes permettant de concilier l'expression citoyenne et le maintien de l'ordre public.

Pour les organisateurs, il est nécessaire de promouvoir des espaces de dialogue afin de prévenir les tensions souvent observées autour de certaines manifestations publiques à Bunia.

L'objectif est également de favoriser une meilleure connaissance des droits et responsabilités des différentes parties prenantes dans l'exercice des libertés publiques.

Une implication de la police pour un encadrement professionnel

L'atelier s'adresse aussi aux agents de la Police nationale congolaise, appelés à jouer un rôle central dans la sécurisation des rassemblements publics.

À travers cette mise à niveau, le BCNUDH souhaite contribuer à l'harmonisation des pratiques professionnelles en matière de gestion des manifestations, dans le respect des droits humains et de la législation nationale.

Les participants abordent notamment les principes de proportionnalité, de prévention des violences et de protection des citoyens lors des rassemblements publics.

Renforcer l'État de droit en Ituri

Pour les organisateurs, cette initiative participe aux efforts visant à consolider l'État de droit dans une province confrontée à des défis sécuritaires et humanitaires persistants.

Ils estiment qu'un meilleur respect des libertés fondamentales, associé à une gestion appropriée des manifestations publiques, peut contribuer à renforcer la confiance entre les citoyens, la société civile et les institutions publiques.