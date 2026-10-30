Congo-Kinshasa: Beni - Un compromis provisoire trouvé pour mettre fin à la grève des commerçants

Après une semaine de paralysie des activités commerciales dans la ville de Beni, au Nord-Kivu, un compromis provisoire a été trouvé ce jeudi 29 octobre à l'issue d'une réunion convoquée par l'autorité provinciale. La rencontre a réuni les représentants des commerçants, les services fiscaux ainsi que d'autres parties concernées afin de tenter de désamorcer la crise.

Les commerçants, qui contestent certaines dispositions fiscales et réclament une meilleure prise en compte de leurs préoccupations, ont été invités à reprendre progressivement leurs activités. Cette reprise intervient alors qu'une commission a été mise en place pour poursuivre les discussions et examiner en profondeur les points de divergence en vue d'aboutir à des solutions définitives.

Parmi les principales revendications figurent des éclaircissements sur certaines taxes appliquées aux opérateurs économiques, notamment la taxe professionnelle annuelle. Les commerçants estiment que plusieurs de leurs préoccupations n'ont pas encore reçu de réponse satisfaisante.

Participant à la réunion, la commerçante Sifa Musayi a indiqué que les opérateurs économiques acceptaient de rouvrir leurs commerces à la demande de l'autorité provinciale, tout en attendant l'issue des travaux de la commission.

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« Nous allons rouvrir nos portes. Comme le gouverneur ad intérim l'a bien indiqué, il y aura des équipes qui vont statuer sur cette question. Après la résolution définitive, nos portes seront aussi rouvertes définitivement. (...) Nous avons une assurance à moitié, car nos portes sont encore scellées. La vraie solution n'est pas encore là, mais nous avons quand même échangé avec l'autorité provinciale. Si nos portes sont descellées dans le respect des lois et des instructions du gouverneur ainsi que de l'ordonnance présidentielle, nous allons travailler », a-t-elle expliqué.

En attendant les conclusions de la commission de vérification chargée d'examiner la question de la taxe professionnelle annuelle, l'autorité provinciale a ordonné le déscellement de toutes les maisons commerciales fermées dans le cadre de ce conflit.

La reprise progressive des activités devrait permettre de relancer le commerce dans la ville, tout en laissant se poursuivre les négociations entre les différentes parties concernées.