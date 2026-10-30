Congo-Kinshasa: Jeunes et policiers en dialogue pour renforcer la confiance et la sécurité à Kinshasa

Un dialogue intergénérationnel s'est tenu jeudi 29 octobre au Conseil national de la jeunesse à Kinshasa. Organisée par YALI-RDC en collaboration avec la Coalition provinciale Kinshasa, cette rencontre a réuni des jeunes et des représentants de la Police nationale congolaise (PNC). Elle s'est articulée autour du thème « Jeunesse et Force de l'ordre unies pour la paix et la sécurité : renforcer le dialogue, la confiance et la collaboration pour une sécurité participative ».

L'événement s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité, consacré notamment par la Résolution 2250 des Nations unies.

Au cours des échanges, les participants ont abordé les défis liés à l'insécurité et à la participation des jeunes à la consolidation de la paix. Les discussions ont notamment mis en lumière la question des arrestations arbitraires, identifiée comme une cause majeure du manque de confiance entre la population et les forces de l'ordre.

Les jeunes ont exprimé leur volonté de s'impliquer activement pour la sécurité dans leurs quartiers, tout en plaidant pour une collaboration étroite avec les autorités.

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Engagement des forces de l'ordre et des autorités pour un partenariat durable

De leur côté, les représentants de la police et les autorités ont été invités à consolider le dialogue avec la jeunesse afin de prévenir les tensions et d'intervenir de manière concertée en cas de situation conflictuelle.

Le ministère de tutelle a confirmé sa disposition à accompagner ces initiatives à travers des actions concrètes destinées à encadrer les interventions et à consolider une sécurité partagée et durable dans la capitale.