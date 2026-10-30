Congo-Kinshasa: Lubero - La société civile alerte sur la réinstallation d'un bastion présumé ADF à Makumo après six mois d'accalmie

La société civile du secteur de Bapere, dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu), alerte sur la réinstallation d'un bastion des présumés rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) dans le village de Makumo. Cette dénonciation figure dans une déclaration rendue publique jeudi 29 octobre.

Selon cette structure citoyenne, le retour des présumés ADF dans cette zone intervient après deux attaques menées en début de semaine, mettant ainsi fin à près de six mois d'accalmie obtenue grâce aux opérations conjointes des Forces armées de la RDC (FARDC) et de l'armée ougandaise (UPDF).

La première attaque a été signalée mardi 27 octobre à Makumo, dans le groupement Bapakombe, secteur de Bapere. D'après la société civile locale, une riposte des militaires congolais appuyés par des combattants Wazalendo avait permis de repousser les assaillants. Toutefois, ces derniers seraient revenus en nombre mercredi soir et auraient repris le contrôle du village.

Plusieurs sources locales font état d'une panique généralisée au sein de la population, entraînant le déplacement de nombreux habitants vers des zones jugées plus sûres.

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La société civile indique également que des mouvements de combattants ADF avaient déjà été signalés depuis le 24 octobre dans la localité de Babutua, en chefferie de Babila-Babombi, dans la province voisine de l'Ituri, à quelques heures de marche du secteur de Bapere.

Face à cette situation, le président de la société civile locale, Samuel Kakule Kagheni, appelle les autorités militaires à intervenir rapidement afin d'éviter une recrudescence des violences contre les civils.

Contacté à ce sujet, l'administrateur militaire du territoire de Lubero, le colonel Kiwewa Mitela Alain, a confirmé être informé de la situation. Il invite toutefois la population au calme et exhorte les habitants à renforcer la collaboration civilo-militaire afin de faciliter les opérations des forces de sécurité sur le terrain.

Cette nouvelle alerte ravive les inquiétudes des populations de Bapere, une région régulièrement affectée par les incursions des ADF, malgré les opérations militaires menées ces dernières années pour neutraliser ce groupe armé.