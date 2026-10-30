Congo-Kinshasa: Kinshasa - Une proposition d'édit veut encadrer la gestion du secteur funéraire

L'Assemblée provinciale de Kinshasa a déclaré recevable, le 16 octobre 2026, une proposition d'édit portant sur la réorganisation du secteur funéraire dans la capitale. Initié par le député provincial Steve Mulumba, élu de Lemba, le texte prévoit notamment des règles pour l'organisation des funérailles, la gestion des morgues et des cimetières.

Composée de 50 articles, cette proposition d'édit fixe notamment à 30 jours le délai global prévu pour l'organisation des funérailles et limite à deux heures l'exposition des dépouilles mortelles, selon son initiateur.

Le texte prévoit un encadrement juridique de la création et de l'exploitation des morgues, ainsi que de l'organisation des funérailles, des inhumations et des exhumations. Il prévoit également des autorisations préalables et des normes techniques destinées à protéger la santé publique.

Selon Steve Mulumba, cette initiative vise à « prévenir la propagation des épidémies », à garantir la dignité humaine et à respecter les valeurs culturelles, religieuses et coutumières. Elle entend également prévenir les dérives liées aux veillées mortuaires et aux cérémonies prolongées dans les parcelles d'habitation ou les lieux publics.

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Certaines infractions prévues par le texte pourraient être passibles de peines allant jusqu'à cinq ans de prison.

Le coût des funérailles au coeur des préoccupations

Lors de l'émission Parole aux auditeurs diffusée jeudi sur Radio Okapi et animée par Jean Marc Matwaki, les interventions des auditeurs ont notamment porté sur les conditions de mise en oeuvre de cette proposition et sur son accessibilité pour les familles à faibles revenus.

La prise en compte des réalités économiques des ménages figure ainsi parmi les préoccupations soulevées autour de ce projet, qui doit encore suivre la procédure législative avant son éventuelle adoption.