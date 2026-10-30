Maroc: Référendum, cette idée saugrenue que l'on s'apprête à enterrer à jamais

Ce vendredi 30 octobre 2026, le Conseil de sécurité se prononce sur l'avenir de la Minurso. Au cœur du projet de résolution, une simple lettre: le « R » de référendum, que Washington propose de rayer de l'acronyme. Trente-cinq ans après sa création, la mission pourrait enfin porter un nom à la hauteur de ce qu'elle accomplit, et surtout de ce qui n'a jamais été fait.

Une lettre du trop

Lorsque le Conseil de sécurité crée, par sa résolution 690 du 29 avril 1991, la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, l'ambition est celle du titre. Surveiller un cessez-le-feu et organiser un référendum, c'est ce que la mission accomplira tant bien que mal pendant près de trois décennies. La seconde ne sera jamais visible.

Dès les années 90, l'identification du corps électoral s'enlise dans une querelle sans fin sur qui est sahraoui et qui ne l'est pas. Les plans Baker de 2001 et 2003 tentent de contourner l'obstacle sans plus de succès. Le Conseil finit par en tirer les leçons: à partir de 2007, ses résolutions ne parlent plus que de solution politique négociée, puis, dès 2018, de solution réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis.

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Le mot référendum, lui, a disparu du vocabulaire du Conseil depuis longtemps; il ne subsiste plus que dans l'acronyme, comme une enseigne de commerce fermé que personne ne prend la peine de décrocher. C'est l'un des constats réalisés par l'ONU elle-même: l'examen stratégique reconnaît que son mandat reflète des tâches qui n'ont pas été mises en oeuvre depuis plus de deux décennies. L'ONU a rarement signé un aveu aussi sincère.

De la 2797 au rapport du Secrétaire général

Le tournant a eu lieu le 31 octobre 2025. Par sa résolution 2797, adoptée par onze voix pour, zéro contre et trois abstentions, le Conseil prorogeait la mission d'un an et appelait les parties à négocier sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie. Il chargeait surtout le Secrétaire général de lui présenter, dans les six mois, un examen stratégique du futur mandat de la Minurso. En d'autres termes, l'ONU se demandait enfin à quoi servait et à quoi servirait demain sa mission au Sahara.

La réponse est venue en deux temps. Le 23 avril 2026, devant le Conseil réuni à huis clos, le Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix a présenté les premières conclusions de cet examen, en détaillant les tâches que la mission pourrait exercer en cas d'accord: observation d'un cessez-le-feu, retour des réfugiés, soutien au désarmement et à la réintégration des combattants. Puis, le 1er octobre, le rapport annuel du Secrétaire général, le dernier d'António Guterres avant la fin de son mandat, dressait le bilan de la première année post-2797.

Ce bilan est sans précédent. Pour la première fois, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario se sont retrouvés autour de la même table pour discuter, sur le fond, de la proposition marocaine d'autonomie. Trois cycles de discussions se sont déroulés au premier trimestre de 2026, dont un à Madrid, sous la facilitation des Nations unies et des Etats-Unis. On y a discuté d'un Conseil de transition, d'un accord-cadre, de garanties constitutionnelles et internationales. Les interlocuteurs de l'Envoyé personnel ont souligné le caractère historique des progrès accomplis, note le rapport.

Les points de discorde du texte sont la souveraineté, l'autodétermination et les procédures de consultation. Le Secrétaire général insiste sur la nécessité d'une consultation significative des Sahraouis sur tout accord. Rien-là qui inquiète Rabat: en 2007, l'initiative prévoit déjà que le statut d'autonomie négocié soit soumis à l'approbation des populations concernées. Le rapport renvoie à la proposition du Haut-Commissariat pour les réfugiés: organiser des visites individuelles et volontaires permettant à des réfugié.e.s des camps de se rendre à Laâyoune et à Dakhla pour juger sur pièce. On devine sans peine qui redoute le plus ce genre de tourisme.

Un projet qui tire les conséquences

Sur ce socle, les Etats-Unis, porte-plume du dossier au Conseil, ont fait circuler leur projet de résolution. La première mouture, datée du 20 octobre, allait très loin: rebaptiser la mission, mettre fin à son mandat de maintien de la paix au 30 avril 2027, puis la transformer en mission politique spéciale. La version amendée, à l'issue de négociations entre membres du Conseil, est plus prudente dans ce qui concerne le calendrier, sans rien céder sur l'essentiel.

L'essentiel est en deux points. D'abord, l'autonomie sous souveraineté marocaine y demeure l'unique base de négociation. Ensuite, la mission serait prolongée jusqu'au 31 octobre 2027 et prendrait, dès le 1er novembre 2026, le nom de Mission des Nations unies au Sahara occidental. Exit le «R»: la Minurso deviendrait la Minuso. Le Secrétaire général serait également invité à présenter des propositions détaillées sur le mandat, la structure et les moyens de la mission, le Conseil se réservant ensuite de statuer sur sa transformation.

Le texte a ceci d'habile qu'il conjugue les deux exigences venues de l'ONU. Il suit la recommandation du Secrétaire général, qui préconisait une prorogation d'un an jusqu'en octobre 2027. Il respecte aussi la prudence du Secrétariat qui avait mis en garde contre toute modification précipitée de la structure de la mission tant que les négociations se poursuivent. Mais il acte, par le nom, ce que l'examen stratégique a constaté sur le fond: la mission n'a plus de référendum à organiser. On n'a pas encore changé la maison; on change le panneau de la porte. En diplomatie, les plaques comptent.

L'arithmétique de vendredi

La Charte est claire: son article 27 prévoit neuf voix favorables sur quinze, sans vote négatif de membre permanent. Sur le premier point, le suspense est mince. Washington tient la plume, Paris et Londres ont depuis longtemps fait de l'autonomie la référence de leurs politiques, et le soutien africain et arabe au plan marocain ne cesse de se renforcer.

L'attention est donc tournée vers Moscou et Pékin. L'an dernier, la Russie et la Chine s'étaient abstenues, aux côtés du Pakistan. Le représentant russe a alors pris soin de faire valoir que son pays s'abstenait de bloquer la prorogation pour laisser sa chance au processus de paix. Or, ce processus a produit ce que les trois décennies précédentes n'avaient jamais obtenu: des négociations de fond à quatre. Opposer son veto à une résolution qui s'y conforme serait comme saboter la dynamique que l'on s'efforce de protéger. Moscou et Pékin peuvent bouder le R; on voit mal qu'ils s'immolent pour lui.

Pour l'Algérie, elle suivra le vote depuis la tribune. Son mandat de membre non permanent s'est terminé en décembre 2025 et avec lui l'exercice si particulier consistant à siéger au Conseil pour mieux ne pas voter. Cette fois, elle n'aura ni l'occasion de participer ni de s'abstenir de participer: un luxe de moins pour une diplomate qui en avait fait sa spécialité.

La veille d'une fête

Rien n'est joué tant que les mains ne se sont pas levées, et le texte pourrait encore bouger d'ici vendredi, dans le calendrier ou les modalités. Mais le sens de l'histoire, lui, ne bougera plus. En trente-cinq ans, la Minurso a connu un cessez-le-feu rompu en 2020, puis des hostilités de basse intensité, des décennies de rapports en copier-coller et des négociations au point mort. Elle va vivre sa mue la plus significative: passer de la mission de la promesse impossible à celle d'un règlement possible.

Le polisario et ses alliés continueront à brandir la lettre perdue comme une clé d'une maison démolie depuis longtemps. C'est leur droit. Le Conseil aura pris acte de la réalité documentée rapport après rapport par l'ONU: l'on ne règle pas un conflit du XXIe siècle en utilisant le langage de 1991.

Il arrive juste avant le 31 octobre, date à laquelle le Maroc célèbre la Fête de l'Unité, en souvenir de la résolution 2797. Si vendredi confirme la tendance, le Royaume fêtera samedi deux choses à la fois: la victoire de l'an dernier et la lettre de cette année. Ou plutôt, une lettre en moins.