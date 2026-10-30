Maroc: L'USFP et le gouvernement - Des priorités sociales convergentes

« Le programme gouvernemental rejoint, dans ses orientations, ce que l'USFP a porté dans son programme électoral de 2026 : un développement juste, un emploi productif, une dignité sociale, et un État fort et efficace au service du citoyen », a déclaré jeudi 22 octobre à la Chambre des représentants, El Hassan Lachguar.

Intervenant lors de la discussion du programme gouvernemental présenté par la cheffe du gouvernement, le président de Groupe socialiste a notamment estimé que le programme répond à des attentes profondes dans le domaine social. Pour El Hassan Lachguar, il ne fait aucun doute que « l'augmentation progressive de l'aide sociale jusqu'à 1000 dirhams à la fin du mandat, le relèvement du minimum des principales pensions à 3000 dirhams par mois, et l'extension du bénéfice de la pension de veuve à 100% de la pension de l'époux décédé sont autant d'engagements qui ont un effet direct sur la vie de larges catégories ». Il a ajouté que ces engagements rejoignent les positions défendues par le Groupe socialiste en matière de protection de la dignité sociale.

Autre point abordé lors de son intervention : la réforme des retraites. El Hassan Lachguar a souligné que celles-ci, évoquée lors de la discussion du programme gouvernemental, devrait reposer sur le dialogue social, sur l'élargissement de la couverture, sur la garantie de la pérennité des régimes et sur l'amélioration du niveau des pensions, tout en préservant les droits acquis et en tenant compte de l'équité de la transition.

Il s'est également exprimé sur l'amélioration de l'offre de santé et sur bien d'autres mesures dans le programme gouvernemental, assurant que « Nous serons des partenaires dans la réalisation et les premiers à signaler les retards, car la fidélité aux engagements communs exige de les défendre et d'en assurer le suivi ».

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Pour rappel, dans un entretien accordé à l'émission « Aïn 3la Al Barlaman » (« Un oeil sur le Parlement ») sur Rue20, El Hassan Lachguar, alors candidat de l'USFP aux législatives de 2026, s'était largement exprimé sur les réponses proposées par parti face à l'érosion du pouvoir d'achat, autour de trois priorités : la revalorisation des salaires, la réforme de la fiscalité et le renforcement de la concurrence.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le programme gouvernemental rejoint plusieurs de ces préoccupations, notamment en matière de rémunération, de fiscalité et de régulation des marchés.