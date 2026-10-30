Maroc: Intelligence artificielle et souveraineté numérique - Ce que change le projet de loi de finances 2027

Il est rare qu'un projet de loi de finances s'attarde sur l'intelligence artificielle. Celui de 2027 le fait, et sans détour. Au-delà des équilibres budgétaires, il regarde en face une mutation qui redessine l'économie mondiale et lui demande de se prononcer.

Le texte pose le diagnostic avec une franchise inhabituelle : la numérisation et l'intelligence artificielle ouvrent des perspectives considérables en matière de productivité et de compétitivité, mais elles charrient aussi leur lot de risques, de la fracture numérique aux cybermenaces, de la dépendance technologique à la facture énergétique et hydrique. D'où une conclusion qui structure toute la réflexion : le Maroc doit renforcer sa souveraineté numérique et former ses compétences, faute de quoi il subira une transition qu'il aurait pu conduire.

L'emploi : une mutation avant d'être une hécatombe

Le PLF écarte d'emblée le scénario catastrophe. Selon le texte du projet, l'essor des technologies fondées sur les données et l'intelligence artificielle transforme le marché du travail en modifiant la nature des tâches et les compétences recherchées, bien plus qu'il ne détruit massivement des emplois à court terme. La nuance est de taille. Elle déplace le débat de la peur vers l'action.

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Elle ne le désamorce pas pour autant. Le document rappelle les estimations du Fonds monétaire international, selon lesquelles près de 40% des emplois dans le monde pourraient être touchés par l'intelligence artificielle, une proportion qui grimpe à 60% dans les économies avancées. Etre touché ne signifie pas disparaître, mais cela signifie changer, et changer vite. Le texte en tire la seule leçon qui vaille : adapter les systèmes d'éducation et de formation aux exigences de l'économie numérique, consolider la formation continue, requalifier les compétences existantes. Les métiers du numérique, de l'analyse de données et de la cybersécurité y apparaissent comme autant de gisements d'opportunités pour qui saura s'y préparer.

Pour l'USFP qui a toujours fait de l'école et de la formation les fondements de l'émancipation, ce passage résonne comme une évidence. Une transition technologique qui laisserait de côté ceux dont les métiers se transforment ne ferait qu'ajouter une injustice à celles qui existent déjà. L'investissement dans le capital humain n'est pas ici une option de politique publique parmi d'autres. Il est la condition pour que le progrès ne se fasse pas contre les salariés.

Gouverner l'intelligence artificielle

Sur le terrain de la gouvernance, le projet de loi de finances pointe une difficulté que tous les États connaissent : les cadres réglementaires peuvent-ils suivre une technologie qui avance plus vite qu'eux? Les approches adoptées à travers le monde divergent, et cette dispersion complique la tâche de ceux qui cherchent un modèle de référence.

Le texte énumère, sans les hiérarchiser, les zones de fragilité. La protection des données personnelles d'abord, matière première de l'intelligence artificielle et bien précieux des citoyens. Les biais que peuvent receler les algorithmes ensuite, qui risquent de reproduire, voire d'amplifier, des discriminations existantes sous couvert de neutralité mathématique. La question des responsabilités enfin, lorsqu'une décision est prise par une machine : qui répond d'une erreur que personne n'a formellement commise ? S'y ajoutent les risques liés aux usages sécuritaires et militaires de ces technologies, qui rappellent que l'innovation n'est jamais moralement neutre.

On y lit, en creux, une exigence que la gauche a toujours défendue : la technique doit rester au service de la société, et non l'inverse. Réguler n'est pas freiner. C'est offrir à l'innovation un cadre de confiance sans lequel elle ne peut durablement prospérer.

La fracture numérique, ou l'inégalité en version algorithmique

Le projet de loi de finances relève la persistance de profondes disparités dans l'accès aux infrastructures, aux technologies avancées et aux compétences numériques. Elles frappent surtout les pays en développement et les zones rurales, où le coût de la connexion, la faiblesse des infrastructures et le manque de compétences dressent autant d'obstacles à un bénéfice équitable de la transition numérique.

Le texte va plus loin et formule un avertissement dont la portée dépasse la technique. L'essor de l'intelligence artificielle pourrait creuser ces écarts, car tous ne disposent pas du même accès aux données, aux capacités de calcul et aux modèles les plus performants. Autrement dit, la révolution censée démocratiser le savoir risque de reproduire, à une échelle inédite, les hiérarchies qu'elle prétendait abolir. Il y a là un défi direct pour l'inclusion numérique et l'égalité des chances.

C'est sans doute sur ce point que la sensibilité socialiste trouve le plus naturellement sa place. Un Maroc qui avancerait à deux vitesses, avec des métropoles connectées et des campagnes laissées en marge, trahirait l'ambition de justice sociale et territoriale qui fonde l'engagement de l'USFP. Réduire cette fracture n'est pas un supplément d'âme. C'est une condition de cohérence du projet de société que le gouvernement entend porter.

Souveraineté numérique : sortir de la dépendance

Le projet de loi de finances érige la souveraineté numérique en enjeu stratégique. Le constat est sans fard : les technologies vitales, des semi-conducteurs aux infrastructures de cloud, en passant par les modèles fondamentaux d'intelligence artificielle, sont concentrées entre les mains d'un nombre restreint d'acteurs internationaux.

Cette concentration nourrit une dépendance technologique et fragilise les pays qui comptent sur l'extérieur pour s'approvisionner en technologies et en infrastructures numériques essentielles. La réponse que dessine le texte tient en quelques lignes de force : développer les capacités nationales, sécuriser les chaînes d'approvisionnement numériques, diversifier les sources technologiques, réduire les risques liés à la dépendance envers des fournisseurs étrangers. L'investissement dans les compétences et dans les infrastructures numériques nationales y apparaît comme le levier de l'autonomie, à l'heure où les données et la puissance de calcul sont devenues des moteurs de l'innovation et de la compétitivité.

Pour un pays qui a fait de la maîtrise de son destin un principe constant, l'enjeu n'est pas abstrait. Dépendre d'autrui pour ses données, ses serveurs et ses algorithmes, c'est accepter qu'une part de sa souveraineté se joue ailleurs. Le Maroc, qui a tracé sa voie dans de nombreux secteurs stratégiques, ne peut se contenter d'être consommateur de technologies conçues pour d'autres.

Cybersécurité : une menace en expansion, une arme à double tranchant

Sur le front de la sécurité, le projet de loi de finances alerte sur la montée des menaces informatiques qui visent les administrations publiques, les entreprises et les infrastructures vitales, notamment dans l'énergie, la santé, les transports et les services financiers. Ce sont là les artères du pays. Les paralyser reviendrait à suspendre la vie quotidienne de millions de citoyens.

L'intelligence artificielle y joue un double rôle. Elle offre des capacités avancées de détection des menaces et de renforcement de la sécurité numérique, en améliorant l'identification précoce des attaques et la réaction. Mais elle peut aussi servir à concevoir des attaques automatisées, des campagnes de désinformation et des techniques d'ingénierie sociale. La même technologie arme donc les défenseurs et les assaillants.

De cette ambivalence, le texte déduit une priorité : faire de la protection des données, de la sécurisation des infrastructures numériques et du renforcement des capacités de riposte des axes stratégiques, afin d'assurer la continuité des services essentiels et de limiter les risques pesant sur les institutions et les systèmes vitaux. La cybersécurité n'est plus un chapitre technique réservé aux ingénieurs. Elle est devenue une composante de la sécurité nationale.

Le prix caché de l'intelligence artificielle : l'énergie et l'eau

Le projet de loi de finances ne passe pas sous silence le coût environnemental de la transition numérique. L'expansion de l'intelligence artificielle accroît la demande en énergie et en eau, du fait des centres de données et des infrastructures de calcul nécessaires pour faire fonctionner et développer les modèles.

Les chiffres cités donnent la mesure de l'enjeu. La consommation électrique des centres de données a atteint environ 485 térawattheures en 2025, soit une hausse de 17% sur un an, et pourrait doubler d'ici 2030, tirée pour l'essentiel par la demande liée à l'intelligence artificielle. Derrière l'apparente immatérialité du numérique se cache une réalité industrielle lourde, gourmande en ressources.

Le défi consiste dès lors à concilier l'accélération de la transition numérique et la limitation de son empreinte environnementale : améliorer l'efficacité énergétique, rationaliser l'usage des ressources hydriques, développer des solutions technologiques plus durables. Pour un pays confronté au stress hydrique et engagé dans la transition énergétique, ce point n'a rien d'accessoire. Il rappelle que le progrès véritable est celui qui ne se paie pas par l'épuisement des ressources communes.

Faire du numérique un levier de justice et de compétitivité

De l'ensemble de ces constats, le projet de loi de finances 2027 tire une feuille de route cohérente : renforcer les capacités nationales dans le domaine numérique, réduire les écarts technologiques, développer le capital humain, instaurer une gouvernance responsable de l'intelligence artificielle et sécuriser les infrastructures numériques.

L'enjeu essentiel est de transformer le numérique et l'intelligence artificielle en deux leviers au service de la productivité et de l'innovation, de l'inclusion économique et sociale, de la compétitivité de l'économie nationale, tout en limitant les risques de dépendance technologique et en respectant les exigences de durabilité environnementale.

Reste aux décideurs la tâche la plus exigeante : bâtir des politiques publiques à la hauteur de technologies qui évoluent à grande vitesse, en investissant dans les infrastructures et les compétences, en élargissant l'accès à la technologie, en renforçant la sécurité numérique, pour saisir les opportunités économiques de ces outils tout en maîtrisant leurs conséquences sociales, sécuritaires et environnementales.