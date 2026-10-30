Maroc: Le ministre de l'Intérieur tient une réunion en préparation des échéances électorales 2027

Le ministre de l'Intérieur a tenu, mercredi à Rabat, une réunion avec les dirigeants et responsables des partis politiques disposant d'un groupe ou d'un groupement parlementaire, et ce dans le cadre des préparatifs des échéances électorales prévues en 2027 pour le renouvellement des instances élues nationales, locales et professionnelles, y compris les conseils communaux et d'arrondissement, les conseils préfectoraux et provinciaux, les conseils de régions, les chambres professionnelles, les représentants des salariés et la Chambre des conseillers.

Cette réunion s'inscrit dans une démarche de concertation fructueuse et de dialogue constructif avec les acteurs politiques, en vue de réunir les conditions appropriées pour réussir ces échéances, de manière à contribuer à la consolidation des bases de l'édifice démocratique national, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.

Au cours de cette réunion, les responsables des partis politiques ont été informés des principales questions soulevées dans la perspective de l'élaboration du dispositif général devant régir les échéances à venir, notamment la préparation du corps électoral national et professionnel, et la reconduction des mesures législatives adoptées lors de la préparation des dernières élections législatives, principalement celles relatives à la moralisation des opérations électorales.

Cette réunion a également permis d'échanger sur les principales procédures et mesures à mettre en place en vue de faire du processus électoral 2027 une étape distinguée, en garantissant les conditions d'une concurrence loyale entre les différentes parties et en renforçant la confiance des citoyens dans les urnes et les institutions représentatives, politiques et professionnelles, issues des élections.

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Il a, par ailleurs, été convenu que les partis politiques transmettent leurs propositions à ce sujet au ministère de l'Intérieur avant le 15 novembre 2026, ce qui permettra l'élaboration d'un cadre préliminaire concernant les éventuels amendements du dispositif électoral applicable aux scrutins de 2027, avant leur soumission à la procédure législative dans les meilleurs délais.

Selon le communiqué, les travaux de cette réunion se sont déroulés dans un climat positif, marqué par un débat franc et constructif au cours duquel les dirigeants et responsables des partis politiques présents ont exprimé leur disposition à contribuer, aux côtés des autres acteurs, à la réussite des échéances 2027 et à la consécration du choix démocratique, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.