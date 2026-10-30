Maroc: Lutte contre l'extrémisme violent - Lancement du programme de formation pour les fonctionnaires de la DGAPR

29 Octobre 2026
Libération (Casablanca)

Le coup d'envoi de la deuxième édition du Programme de formation sur la lutte contre l'extrémisme violent, destiné aux fonctionnaires de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), a été donnée, mercredi à Tiflet, sous le thème « Lutte contre l'extrémisme violent : stratégies de prévention, d'immunisation de la société et de sécurisation de l'espace carcéral ».

Ce programme, initié par la DGAPR et le centre Moussalaha à l'Institut national de formation des cadres de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, vise à développer les compétences des fonctionnaires dans la détection et l'identification des différentes manifestations de l'extrémisme violent, en adoptant les meilleures pratiques dans le domaine, indique un communiqué du Centre Moussalaha.

Il ambitionne également de renforcer la résilience des agents en milieu carcéral en leur fournissant les outils et techniques nécessaires pour prévenir l'idéologie extrémiste, tout en consolidant leurs capacités dans les domaines de la lutte contre l'extrémisme violent et des droits humains.

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Environ 200 fonctionnaires appartenant à 12 établissements pénitentiaires bénéficieront de ce programme, encadré par des experts et des professeurs spécialisés dans le domaine, répartis sur 6 sessions, avec 33 participants par session d'une durée de 3 jours chacune.

La mise en oeuvre de ce programme s'inscrit conformément aux axes stratégiques du centre, notamment l'axe relatif aux programmes de lutte contre l'extrémisme violent en milieu carcéral, conclut le communiqué.

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